Vacature

Vacature | Junior leerling of ervaren keukenmonteur

JH Keukenmontage is op zoek naar een junior leerling of ervaren keukenmonteur. Wij plaatsen de mooiste keukens voor zakelijke opdrachtgevers en particulieren.

Als keukenmonteur bestaan jouw opdrachten uit de montage van complete keukens. Van het stellen van kasten, installatie van quookers en inductiekookplaten tot kitten en koven maken. Zeer afwisselend werk. We zijn ongeveer 1 tot 3 dagen bij de klant, dus je komt overal!

De keuken staat al klaar bij aankomst. De afwerking is van te voren al gedaan. Denk aan: stucwerk, elektra- en loodgieterswerk. Na een lekker bakje koffie kun je gelijk uitpakken en beginnen.

Werktijden zijn van 08:00 - 16:00 uur.

Als keukenmonteur ben jij:

Op zoek naar leuk en afwisselend werk

Zelfstandig, maar wel met een collegiale instelling

Creatief en oplossingsgericht

Klantvriendelijk en goede beheersing van de Nederlandse taal

Wij bieden:

Netto €2.400 per maand bij een ervaren monteur

Netto €1.400 per maand bij een junior leerling monteur

ZZP dienstverband behoort ook tot de mogelijkheden

Overwerken is mogelijk

Veel keukens plaatsen in Volendam of in de buurt, dus niet zo vroeg het wekkertje.

Een leuke werksfeer met veel diversiteit

Goed pensioen en arbeidsvoorwaarden

Als de keuken er eerder in zit gaan we natuurlijk ook eerder naar huis, zonder dat je daarvoor snipperuren hoeft in te leveren.

Interesse?

Bel dan 0639508195 of stuur een e-mail naar julian_5_handgraaf@hotmail.com