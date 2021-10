Vacature: KBK bouwgroep

Ben jij communicatief sterk

en vind jij niets leuker dan mensen helpen?

Dan ben jij dé KCC-medewerker die wij zoeken!

Als KCC-medewerker houd je je bezig met het inplannen van onder- houds- en reparatieverzoeken. Door jouw klantgerichte mentaliteit weet jij elk telefoongesprek positief af te ronden. Goed overzicht houden is hierbij belangrijk. Dankzij jou gaan onze vaklieden goed voorbereid met een reparatie aan de slag.



Volendam is onze thuishaven. Onze basis. We zijn een gezond en stabiel familiebedrijf waar het om mensen gaat. Omdat het de mensen zijn die het doen. Blijven bewegen, steeds een paar stappen vooruit. Groeien. Maar we houden het graag persoonlijk. Onze deur staat altijd open.

Het is niet alleen de saamhorigheid; we zijn ook zo georganiseerd.



Kijk voor meer informatie of solliciteer direct via

kbkbouwgroep.nl/vacatures