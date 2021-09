Vacature: Kees Tol Verpakkingen

Wegens uitbreiding naar onze nieuwe locatie, hebben wij een vacature voor een gemotiveerde

Magazijnmedewerker

(full-time)

Deze gecombineerde functie bevat o.a. de volgende werkzaamheden:

• Klanten helpen/adviseren in het magazijn en bestellingen klaarzetten.

• Het lossen van inkomende goederen en afhandelen van alle werkzaamheden hieromtrent.

• Het inladen­ en bezorgen van bestellingen (in de regio).

Uw opleidingsniveau is minimaal MBO, u heeft een accurate­, klantgerichte­ en flexibele instelling. U bent i.b.v. rijbewijs B, heftruck ervaring is een pré.

Wij bieden een afwisselende functie in een fijne werkomgeving, een prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, in overeenstemming met functie en ervaring.



Uw schriftelijke sollicitatie met CV ontvangen wij graag vóór 14 oktober 2021 en kunt u richten aan: Kees Tol Verpakkingen, t.a.v. D. Schaefers, Nijverheidstraat 53, 1135 KZ Edam of

per e­mail naar danny@keestol.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Kijk voor meer info op www.keestol.nl



Klik HIER om de advertentie in hoge resolutie te bekijken.