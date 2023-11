Vacature | Kernpraktijken Fysiotherapie de Garage

Ben jij op zoek naar een veelzijdige administratieve functie binnen een jong enthousiast team? En heb je affiniteit met de zorg? Dan zoeken wij jou!

Het betreft een functie van 16-22 uur per week, verdeling dagen en tijden in overleg. De backoffice wordt beheerd door twee personen.

Een belangrijk deel van je functie is het maken en inplannen van afspraken met cliënten (agendabeheer). Je bent verantwoordelijk voor het declaratieverkeer en de boekhouding. Daarnaast ben je het gezicht van de praktijk en aanspreekpunt voor patiënten. En ondersteun je de dagelijkse gang van zaken binnen de praktijk.

Je werkt in een gezellig jong team van 11 fysiotherapeuten. Je boekt de afspraken in Fysiomanager (een paramedisch softwarepakket) en voert boekhoudkundige werkzaamheden uit in Twinfield. Kennis van deze pakketten is een pre.

Deze functie is echt iets voor jou als je volgende vaardigheden/eigenschappen bezit:

Secuur, georganiseerd en administratief onderlegd

Klantvriendelijk, je bent het visitekaartje van de praktijk

Gevoel voor efficiënte planning in de agenda’s

Goed met de computer, je leert snel met nieuwe programma’s te werken

Makkelijk schakelen/switchen tussen werkzaamheden

Een zelfstandige werker

Leuk vindt om onderdeel te zijn van het team

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.



Wat bieden wij?

Een veelzijdige baan in een vooruitstrevende fysiotherapiepraktijk

Een collegiale, gezellige werksfeer waarbij de secretaresses nauw samenwerken

Een tijdelijk contract met intentie op verlenging naar onbepaalde tijd

Marktconform salaris

16-22 uur

Gratis sportmogelijkheden

Heb je interesse?

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie over deze vacature of onze praktijk via garage@kernpraktijken.nl of via telefoonnummer: 0299-320175 of stuur ons je sollicitatie + cv naar garage@kernpraktijken.nl.