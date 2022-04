Vacature

Vacature Korff Dakwerken - Werkvoorbereider/Calculator

Korff Dakwerken is op zoek naar een werkvoorbereider/calculator.

Korff Dakwerken is sinds jaar en dag een groeiend dakdekkersbedrijf. Daarom zijn wij op zoek naar vakbekwaam , enthousiast en gemotiveerd personeel die het vak verstaan, kwaliteits- en veiligheidsbewust werken, goed logistiek inzicht hebben, zelfstandig kunnen werken en/ of één of meer mensen in een ploeg kunnen aansturen. Zit je momenteel niet op je plek en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Heb je al ervaring als werkvoorbereider of wil je graag het vak leren binnen een jong en enthousiast team? Dan ben jij dé calculator/werkvoorbereider waar wij naar op zoek zijn.

Wat ga je doen?

Je onderhoudt contacten met opdrachtgevers en toeleveranciers

Je leest en interpreteert bestekken

Je calculeert projecten, volgt offertes op, bereidt de werken voor, plant de medewerkers en de logistiek er omheen

Je houdt de tijdige en correcte oplevering van projecten scherp in de gaten

je werkt nauw en intensief samen met de directie, projectleiders en de administratieve medewerkers

je onderhoudt contact met de dakdekkers

Wat heb je nodig?

Affiniteit met de bouw. Dakdekkersbranche is een pré.

In bezit van Rijbewijs B

Sterke communicatieve vaardigheden

Verantwoordelijkheid draagt

Wat bieden wij?

Een uitdagende functie in een professionele en groeiende organisatie

Een aangename en collegiale werksfeer

Goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden

Prima beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden

De mogelijkheid om door te groeien binnen het bedrijf

Een uitstekend salaris afhankelijk van ervaring dat binnen deze functie kan oplopen tot €4.500,- bruto per maand!



Korff Dakwerken is al tientallen jaren specialist in regio Amsterdam en omstreken op het gebied van (nieuwbouw en renovatie) dakbedekking. Ons werkgebied beslaat o.a. de kring Volendam, Purmerend, Amsterdam, Hoorn, Alkmaar, ‘t Gooi en alles daar tussenin. Wij bieden verschillende oplossingen, van bitumineuze,- en kunststofdakbedekking tot zinken en koperen daken en van loshange daken tot shingle daken.

Ben je geïnteresseerd in een functie als Werkvoorbereider / Calculator? Neem dan gelijk contact met ons op!

Bekijk hier de advertentie in hoge resolutie.