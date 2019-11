Vacature

Vacature: Kras Recycling

Voor onze locatie in Volendam zijn wij per direct op zoek naar een fulltime: Productiemedewerker (met rijbewijs CE)

Wie zijn wij?

Kras Recycling B.V. is een familiebedrijf dat al ruim 65 jaar actief is in de recycling van papier, karton, folies en kunststoffen. Kras is internationaal actief en toonaangevend in deze dynamische en snel veranderende industrie.

Een uitgebreid profiel van ons bedrijf vind je op onze internetsite www.kras-recycling.com

Wat ga je doen?

Voor onze locatie Volendam zoeken we een flexibel inzetbare productiemedewerker in bezit van CE rijbewijs (of in opleiding, of bereid deze te halen).

Jouw werk zal bestaan uit het werken in de productiehal gecombineerd met het rijden op één van onze vrachtwagens.

Wanneer je overweg kunt met een heftruck dan ben je bij ons helemaal op de juiste plaats.

We leren je graag zelf de kneepjes van hetrecycle vak.

En zit je op de vrachtwagen, dan rijd je voor diverse klanten in de regio Groot Amsterdam en breng je het materiaal naar Volendam waar het verwerkt wordt door je collega’s.

Wat vragen wij?

➢ Rijbewijs CE + code 95 (of bereid deze te halen)

➢ Flexibele instelling

➢ Een aanpakker die niet bang is om zijn handen vies te maken

Wat bieden wij?

➢ Goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden

➢ Marktconform salaris

➢ Opleiding– en doorgroeimogelijkheden binnen Kras

➢ Een prettige werksfeer in een jong team met leuke collega’s

Kom jij ons team versterken en ga je samen met ons de uitdaging aan?

Meer weten over de vacature? Benieuwd hoe een gemiddelde werkdag er uit ziet of gewoon vrijblijvend kennis komen maken?

Neem dan even contact op met onze HR Functionaris op: 06-303 69 223.

Jouw sollicitatie en cv kan je mailen naar:Jvanligten@kras-recycling.com

of sturen naar: Kras Recycling B.V.