Vacature Kras Recycling

Voor onze locaties van Kras zijn wij per direct op zoek naar een KAM Coördinator.

KAM Coördinator

(functie is in te vullen o.b.v. ZZP overeenkomst als wel in (parttime) dienstverband)

Wie zijn wij?

Kras Recycling bestaat inmiddels 70 jaar en is daarin actief in het inzamelen, bewerken, sorteren en verhandelen van bedrijfsafvalstoffen papier/karton, folies en kunststoffen.

Kras heeft 5 locaties in Nederland, 1 in België en een verkoopkantoor in Hong Kong. Daarnaast heeft Kras een deelneming in een recyclingfabriek in Kosovo,

en in Circular Plastics, ketenregisseur in de circulaire economie voor plastics.

Kras is actief in een zeer dynamische sector en spil in het realiseren van een circulaire economie.

Het is een wereldwijd speelveld en Kras is dan ook internationaal actief in meer dan 45 landen.

Wat ga je doen?

Binnen Kras vinden we gezond en veilig werken belangrijk, wij zijn daarom op zoek naar een parttime KAM Coördinator die zich binnen Kras bezig gaat houden met alles

op het gebied van veilig en gezond werken. Denk hierbij aan het RI&E opstellen en bijhouden, aanvragen van vergunningen, adviseren directie bij nieuwbouw

of verbouwing locaties, rondes lopen met omgevingsdienst, opvolgen van verzoeken vanuit overheidsdiensten en adviseren van (locatie)managers.

Je legt alles gestructureerd vast op onze KAM schijf zodat dit inzichtelijk is voor directie en management.

Maar ook het bewaken en/of opstellen van (intern) beleid en processen om werkzaamheden conform wet- en regelgeving uit te voeren is één van de primaire taken.

Wie ben jij?

Je bent iemand die goed zelfstandig en pro-actief kan werken. We vinden het prettig wanneer je zelf initiatieven ontwikkelt op basis van nieuwe wetgeving of veranderingen binnen Kras.

Je bent in staat op eenvoudige manier doch duidelijk te communiceren met jouw uitvoerende collega’s op de werkvloer. Je bent in staat prioriteiten te stellen,

houdt je hoofd koel in drukke tijden en hebt administratief de zaakjes op orde.

Wat vragen wij?

Enkele jaren ervaring of minimaal MVK diploma zijn een pré

HBO werk – en denkniveau

Goede kennis van Nederlandse taal

Flexibele instelling

Wat bieden wij?

Goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden

Marktconform salaris

Opleidingsmogelijkheden binnen Kras

Een zelfstandige job waarin je je eigen dag kan indelen (na gedegen inwerkperiode)

Een prettige werksfeer met leuke collega’s

Werklocatie op 1 van onze locaties in Nederland (in overleg af te stemmen)

Spreekt dit je aan of wil je vrijblijvend kennis komen maken?

Neem dan even contact op met onze HR Functionaris op 06-303 69 223. Jouw sollicitatie kan je mailen naar:

Jvanligten@kras-recycling.com of sturen naar

Kras Recycling B.V. T.a.v. Jessica van Ligten, Postbus 251, 1130 AG Volendam

