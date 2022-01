Vacature Kras Recyling

Voor onze locatie in Volendam zijn wij per direct op zoek naar een fulltime

Logistiek Medewerker met Commerciële affiniteit

Kras Recycling B.V. is een familiebedrijf dat 70 jaar actief is in de recycling van papier, karton, folies en kunststoffen. Kras is internationaal actief en toonaangevend in deze dynamische en snel veranderde industrie. Een uitgebreid profiel van ons bedrijf vindt u op onze internetsite

www.kras-recycling.com

Wat ga je doen?

Jij gaat samen met 2 collega’s als Logistiek Medewerker aan de slag. Dagelijks heb je veel contact met onze klanten voor onder andere het afstemmen van ritten, maken van afspraken voor het ledigen van containers en handel je het administratieve gedeelte hiervan af.

Jij verwerkt alle vrachten in ons administratiesysteem Clear en werkt nauw samen met onze Commerciële afdeling en andere locaties.

Contact met onze klanten verloopt via telefoon en mail.

Het is belangrijk dat je goed en duidelijk kunt communiceren, stevig in je schoenen staat en prioriteiten kan en durft te stellen in deze, toch vaak, hectische functie.

Wat zoeken wij?

Om te zorgen dat je je snel op je plek voelt en ingewerkt bent zoeken we iemand die aantoonbare ervaring heeft op logistiek maar ook commercieel gebied.

Je zult veel (internationaal) contact hebben met onze klanten en de kennis van de Engelse taal is daarom een must.

Je bent een assertieve, kritische en proactieve zelfstarter.

Je kunt meedenken in procesoptimalisatie en weet ook hoe je structuur moet aanbrengen in bestaande procedures.

Wat vragen wij?

• 2-4 jaar logistieke (en commerciële) ervaring

• HBO werk – en denkniveau

• Flexibel ingesteld

• Fulltime beschikbaar (40 uur)

Wat bieden wij?

• Goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden als premievrij pensioen,

leasefiets, bonus (afhankelijk van bedrijfsresultaten)

• Marktconform salaris

• Een prettige werksfeer in een team met leuke collega’s

Kom jij ons team versterken en ga je samen met ons de uitdaging aan?

Meer weten over de vacature? Benieuwd hoe een gemiddelde werkdag er uit ziet

of gewoon vrijblijvend kennis komen maken?

Neem dan even contact op met onze HR Functionaris op 06-303 69 223

Jouw sollicitatie en cv kan je mailen naar: jvanligten@kras-recycling.com