Vacature: Maatschap Huisartsen Monnickendam

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Doktersassistente

32 uur per week

Heb je de opleiding afgerond en enige werkervaring in een huisartsenpraktijk?

Dan komen we graag met je in contact!

Wij bieden een professionele werkomgeving met

voldoende mogelijkheden voor ontwikkeling.

De CAO huisartsenzorg is van toepassing. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring.

Voor meer informatie over de functie kunt u bellen met Noor Weidinger 0299-659051

Of direct solliciteren via n.weidinger@hamdam.nl