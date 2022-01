Vacature MAZUREL INSTALLATIETECHNIEK

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar:

(zelfstandige) ELEKTROMONTEURS

ONDERHOUDS- & SERVICEMONTEURS

Voor projecten in de regio en door geheel Nederland.

Onze werkzaamheden bestaan uit het realiseren van data– en elektrotechnische installaties in diverse bekende winkelketens. Tevens bieden wij onderhoud & service Ben jij opzoek naar een nieuwe uitdaging of spreekt het jou aan om door heel Nederland mooie en leuke winkels te installeren, dan zijn wij naar jou opzoek. Voor meer informatie en inzicht in onze werkzaamheden, kijk op onze website of sociale media kanalen.

Wij bieden:

- Een afwisselende baan met een ruime mate van zelfstandigheid en

ruimte voor ideeën en eigen inbreng;

- Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen

(wij zijn een erkend leerbedrijf);

- Contract voor onbepaalde tijd, na gebleken geschiktheid en

overeengekomen proeftijd;

- Na gebleken geschiktheid mogelijkheden tot een auto van de zaak;

- Arbeidsvoorwaarden conform cao voor het Technisch Installatiebedrijf.

Sollicitaties en CV richten aan:

Mazurel Installatietechniek B.V.

t.a.v. Cees Groot sr. of Cees Groot jr.

Impuls 51-53 | 1446 WC Purmerend

T 0299 421024

E cees.groot@mazurel.com

www.mazurel.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld