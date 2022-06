Vacature

Vacature - Medewerker Planning & Control

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang verhuurt ruim 1.200 woningen, verspreid over alle wijken van Volendam. Daarmee bieden we ruim 2.000 mensen in huishoudens een plek om betaalbaar, aangenaam en verantwoord te wonen. De Vooruitgang is een sterk lokaal verankerde organisatie met medewerkers die midden

Als Medewerker Planning & Control ben je de rechterhand van de Manager Finance en I&A. In deze functie zorg je als trekker onder andere voor de producten binnen de cyclus ‘Planning & Control, de inrichting van de administratieve organisatie en interne controle. Tevens ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, de jaarrekening, liquiditeitsprognose en periodieke rapportages.

Wil jij je stempel drukken op een ambitieuze en sterk in ontwikkeling zijnde woningcorporatie? Laten we kennis maken!



Meer informatie over deze vacature vind je op www.devooruitgang.com/vacatures