Vacature: NBC van Roemburg

NBC/Van Roemburg & Partners is een modern en dynamisch accountantskantoor in Volendam. Het kantoor is sinds 1982 actief en biedt een totaalpakket financiële en administratieve dienstverlening aan alle branches binnen het MKB op het gebied van accountancy en fiscaliteit. Het kantoor is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met circa 60 medewerkers. NBC/Van Roemburg & Partners kent een prettige, informele en collegiale werksfeer, met enthousiaste en gemotiveerde collega’s die nauw samenwerken en hun kennis graag delen.

Voor ons kantoor in Volendam zijn wij op zoek naar een medewerker voor de aangiftepraktijk

Als medewerker van de aangiftepraktijk ga je aan de slag met allerlei soorten fiscale aangiften, van eenvoudig tot complex. Je hebt zelfstandig contact met cliënten voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Ook hiermee verband houdende werkzaamheden, zoals bezwaarschriften, zal je gaan verzorgen. Natuurlijk vinden wij ervaring prettig, maar ook als je een starter bent op de arbeidsmarkt ben je welkom, dan staan wij klaar om in jouw ontwikkeling te investeren.

Wat ga je doen / Functieomschrijving

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het controleren en opstellen van aangiften inkomsten-, vennootschaps-, schenking-, dividendbelasting, het opstellen van fiscale jaarrapporten en het voorbereiden van bezwaar en beroepsprocedures, het verrichten van ondersteunende algemene fiscale werkzaamheden, het ondersteunen van accountancymedewerkers en aangiftemedewerkers bij fiscale vraagstukken en het signaleren van adviesbehoeften bij de cliënten. Ook zul je communiceren met de Nederlandse belastingdienst, zowel in geschreven als gesproken taal, waaronder ook het opstellen en indienen van bezwaarschriften.

Wat moet je kunnen

Jij bent flexibel, ruimdenkend en bereid om buiten de gebaande paden te denken. Naast een gedreven collega ben/heb jij:

• Een opleiding op hbo- of wo-niveau op fiscaal gebied;

• Een teamspeler die goed in teamverband kan werken. Je hebt namelijk intensief contact met jouw fiscale collega’s, maar ook met de accountancymedewerkers;

• De juiste genen voor ons kantoor: kwaliteit, een professioneel kritische instelling, nauwkeurigheid, degelijkheid, een rechte rug en maatschappelijke betrokkenheid;

• Probleemoplossend en resultaatgericht;

• Stressbestendig;

• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Engels en Nederlands, en goed in de omgang en een goed gevoel voor humor.

Wat krijg je van ons?

Een fulltime dienstverband met een goed pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Naast deze prima arbeidsvoorwaarden krijg je bij ons de mogelijkheid om je vaktechnisch en persoonlijk verder te ontwikkelen.

Enthousiast? Reageer direct:

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer dan direct via onze website. Eerst meer informatie over deze functie als belastingadviseur?

Bel dan met Kees de Boer of Jim Kwakman, 0299-657060.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Klik HIER om deze vacature in hoge resolutie te bekijken.