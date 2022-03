Vacature NBC Van Roemburg & Partners

Voor ons kantoor in Volendam zijn wij op zoek naar een

Assistent boekhouding m/v – MBO4+

32 - 40 uur per week

Wij zoeken een ambitieuze assistent-boekhouding die cijfermatig goed onderlegd is. Je hebt de ambitie om je te ontwikkelen tot een goede administrateur en je hebt interesse in de IT. Dit betekent dat je voortdurend meedenkt met onze klanten en hen pro-actief op weg helpt bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering. Als assistent-boekhouding krijg je bij NBC de kans om jezelf goed te ontwikkelen. Je kunt meteen aan de slag voor onze MKB-klanten, die actief zijn in allerlei branches. Natuurlijk met de juiste begeleiding. Ben jij zo’n knappe kop die altijd dat stapje meer zet, gaat voor het beste resultaat en niet op zijn of haar mondje is gevallen? Grijp dan nu je kans!

Wat ga je doen/functieomschrijving

De werkzaamheden betreffen alle met het voeren van financiële administraties samenhangende activiteiten, zoals het:

• (digitaal) verwerken van facturen en bankmutaties;

• Het verzorgen van btw aangiftes;

• Voorbereidende werkzaamheden jaarrekening;

• Het onderhouden van contact met onze klanten;

Wat moet je kunnen;

• Kennis en het bij voorkeur enige ervaring in het verzorgen van financiële administraties;

• Opleidingsniveau MBO4+ bedrijfsadministrateur;

• Kennis van Cash en Exact is een pré;

• Goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk;

• Flexibele arbeidsinstelling tijdens drukke periodes;

• Woonachtig in Zaanstreek Waterland.

Wat krijg je van ons?;



Een uitdagende en afwisselende baan waarin je al je persoonlijke en vaktechnische ervaring kwijt kunt. Je krijgt veel verantwoordelijkheid om je talenten

te ontwikkelen, met begeleiding on-the-job. Verder vinden wij het leuk als je meedenkt over de verdere inrichting en groei van onze dienstverlening, nu en in de toekomst. NBC kent een fijne, informele werksfeer waar werken en plezier hand in hand gaan in een team van ongeveer 60 gedreven en enthousiaste collega’s die veel met elkaar lachen, maar hun verantwoordelijkheid voor de klant serieus nemen.

Natuurlijk is het salaris goed en marktconform, net als de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Enthousiast? Reageer direct:



Hebben we met bovenstaande omschrijving je enthousiasme aangewakkerd en kun je niet wachten om bij ons aan de slag te gaan als assistent-boekhouding?

Reageer dan direct en mail jouw motivatiebrief en cv naar info@nbcvanroemburg.nl.

