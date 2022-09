Vacature

Vacature Onderbouwleerkracht | De Nieuwe School

Ben jij een energieke en onderzoekende onderbouwleerkracht en wil je per direct onze collega worden in ons enthousiaste en professionele team? Dan ben je van harte welkom in Edam!

Voor onze Jenaplanschool, De Nieuwe School in Edam, zijn wij per direct op zoek naar:

Een ervaren onderbouwleerkracht;

Voor 3 dagen (0,6 FTE);

In een stamgroep 1 en 2 van uiteindelijk ongeveer 30 leerlingen.

We zijn een lekker draaiend team, een betrokken bestuur van ouders en we leren onze kinderen positief samen te leven en zich breed te ontwikkelen tot actieve, zelfverantwoordelijke burgers.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature, stuur dan uiterlijk 25 september een e-mail met CV en motivatie naar bestuur.dns@denieuweschool.nl ter attentie van Mirjam Visser. Meer informatie is te vinden via: www.denieuweschool.nl. Ook kun je contact opnemen met onze directeur, Brigitte Lang via: 0299-371035 of 06 20 02 94 68.