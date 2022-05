Vacature

Vacature | Online Medewerker (100%NL Magazine)

Vacature! Wil jij ook werken op de online redactie van het leukste blad van Nederland? Wij zijn bij 100%NL Magazine op zoek naar een fulltime Online Medewerker!

Welke leuke dingen ga je doen?

Je gaat deel uit maken van de online redactie en je bezighouden met allerlei vormen van online communicatie. Je bent verantwoordelijk voor de opmaak én invulling van de uitingen. Van het schrijven van nieuwsberichten en bewerken van videomateriaal tot het onderhouden van social media en het analyseren van campagnes. Daarnaast zorg je ervoor dat onze uitstraling past bij onze doelgroep.



Wat vragen wij van je?

Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend;

Je bent fulltime beschikbaar;

Je kunt goed omgaan met deadlines;

Je kunt de huisstijl verwerken binnen de creatieve content;

Je bent stressbestendig en kan snel schakelen;

Je hebt kennis van Photoshop;

Je hebt kennis van WordPress (pré), Instagram, Facebook en TikTok;

Je hebt een gezellige persoonlijkheid en houdt van patat;

Wat bieden wij je?

Een afwisselende en leerzame baan binnen een super enthousiast team van een gevestigd bedrijf met een jonge geest in Volendam (op maar 20 minuten afstand van Amsterdam). Een creatieve werkplek met veel verantwoordelijkheid en vrijheid voor innovatieve designs waarin we je stimuleren om out-of-the-box te denken. Een gezellige werksfeer met een reëel salaris en veel vrijheid in je werk.



Heb je interesse

Is deze baan precies wat je zoekt en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je CV met motivatie naar online@100pm.nl en wie weet werk jij straks bij het leukste blad van Nederland!



Meer info over deze vacature vind je op onze website www.100pmagazine.nl/vacature.



Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.