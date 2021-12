Vacature Piet Klerkx

KOM ONS TEAM VERSTERKEN

Word aankomend

vestigingsmanager bij

Piet Klerkx Purmerend!

Piet Klerkx is dé woonspecialist van Nederland. Met ruim 150 merken en 50.000 producten vind je alles om van je huis een thuis te maken. En omdat wij hard groeien zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s voor onze winkels, collega’s zoals jij!



Klaar voor de start? Af! Want als vestigingsmanager ben je een ware sportman (of vrouw), die niet naar huis gaat met minder dan goud!Jij benut als resultaatgerichte aankomend verkoopmanager elke kans die je ziet door iedere ochtend te starten met een dagstart: blik op de cijfers, blik op de mens. Daarnaast verkoop je zelf ook actief, om zo het goede voorbeeld te geven. Tenslotte deel je jouw kennis en kunde met je collega’s en zorg je voor een optimale personeelsplanning.



Wij vinden het belangrijk dat jij als aankomend vestigingsmanager plezier hebt in je werk en over de juiste kennis en competenties beschikt. Via onze vakopleidingen en e-learnings leren wij jou alle kneepjes van dit mooie vak. Daarnaast bieden wij je direct een vast contract, een goed salaris en korting op onze producten.

Ben jij enthousiast geworden

en is het iets voor jou?

Kijk dan snel op pietklerkx.nl/vacatures