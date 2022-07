Vacature | Platvis Holland B.V.

Wij zijn op zoek naar een: Heftruckchauffeur (38 uur) Wil jij aan de slag als heftruckchauffeur, dan is Platvis Holland op zoek naar jou! Als heftruckchauffeur ben je een onmisbare schakel voor een goed verloop van het logistiek proces. Je bent verantwoordelijk voor het gehele proces, vanaf het moment van ontvangst van goederen tot de verwerking en uiteindelijke verzending van de producten. Je zult hiervoor zowel fysieke als administratieve handelingen uitvoeren.

Jouw taken bestaan uit:

• Goederen in- en uitladen, sorteren en plaatsen m.b.v. een heftruck;

• Intern vervoeren en aanleveren van materiaal voor de productie;

• Controleren en inspecteren van de binnenkomende goederen;

• Bijkomende administratieve werkzaamheden;

• Schoonhouden van de werkvloer en vervoersmiddelen.

Ben jij een gemotiveerde collega met een proactieve houding en ben je in het bezit van een geldig heftruckcertifi caat of ben je bereid dit te behalen?

Mail dan naar Jan Plat via: jpl@platvis.nl of stuur een WhatsApp bericht naar 06-24282598. We nemen dan snel contact op om een eerste kennismakingsafspraak te maken.

Klik HIER om de advertentie in hoge kwaliteit te bekijken.