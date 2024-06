Pneuman in Volendam is producent en marktleider in conventionele en digitale brandmeldpanelen.

Vacature | Pneuman

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een (aankomend) projectleider (m/v). Je werkzaamheden bestaan o.m. uit het begeleiden van lopende orders, het maken van tekeningen en elektrische aansluitschema's in AutoCAD. Intensief contact met klant en verkoper is hierbij een

Wat vragen wij?

• Ervaring in werken met AutoCAD

• Gedegen kennis van elektrotechniek (niveau HBO/MBO 4)

• Affiniteit met software configureren is een pré.

• Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands

• Een flexibele instelling



Wat bieden wij?

• Een goed salaris

• Bijdrage in de ziektekostenverzekering

• Flexibele werktijden

• Goede opleidings- en doorgroeimogelijkheden

• Regelmatig gezellige personeelsactiviteiten

• Het beste bedrijf en de leukste collega's van de wereld en omstreken



Reacties en/of informatie:

Jaap Veerman | 0299-411352 | jaap.veerman@pneuman.nl