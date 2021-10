Vacature: Rabobank

Adviseur MKB Stel je eens voor…

dat jij als Adviseur MKB dé financieel partner bent van onze MKB-klanten! Tevens ben jij het gezicht van de bank en dagelijks bezig met het verbinden van nieuwe klanten aan de Rabobank. Je bent verantwoordelijk voor het bedienen, ontwikkelen en acquireren van bedrijven in jouw werkgebied. Daarbij is jouw doel om maximale cross-sell te realiseren en te zorgen voor rendabele (nieuwe) klanten. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Adviseur MKB door goed te luisteren naar wat de klant belangrijk vindt. Jij bent een klantgerichte, ondernemende adviseur die onze klanten helpt met ondernemen. Met je actuele financieringskennis en –ervaring help je de klant aan de juiste oplossing. Binnen de organisatie weet je de juiste collega’s te vinden om de klant optimaal te bedienen.



Daarnaast geef je invulling aan coöperatief bankieren door actief bij te dragen aan het thema “Ondernemers helpen groeien”. Je bent actief betrokken bij de succesvolle netwerken, bijeenkomsten en events in de regio.

Impact creëren

Je bent de financiële sparringpartner voor de zakelijke klant in de HID-doelgroep, met een obligo van EUR 100k tot EUR 500 en een eenvoudige klantbehoefte.

Je ondersteunt de klant bij het maken van de juiste keuze en begeleidt hem naar het juiste kanaal; financieringsaanvragen worden behandeld door DLS.

Je inventariseert de klantbehoefte, geeft advies en helpt de klant met de juiste (financiële) oplossing.

Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van rendabele klantrelaties door het aandragen van leads, richting het team Verzekeren, Financieel Advies, Private banking, e.d.

Door het werken met K&MI en op basis van je eigen ervaring richt je je op kansrijke klanten.

De adviseur MKB is actief lid van een of meerdere regionaal relevante netwerken, je acquireert prospects, en draagt bij aan de coöperatieve identiteit van de Rabobank.

Je bent actief in het regionale marktteam om relevante partijen aan elkaar te binden.

De adviseur MKB is lid van het MKB team op kringniveau. De adviseur MKB werkt voornamelijk lokaal.

Je bent samen met een aantal collega Adviseurs MKB contactpersoon voor een groep MKB-klanten uit je kring en werkt hierbij signaal gedreven.

Met elkaar

Coöperatie & Bankieren zijn één: de coöperatieve Rabobank. Door coöperatief te bankieren maken wij als coöperatieve Rabobank het verschil, waardoor klanten, leden, de maatschappij en de bank worden versterkt.

Als Adviseur MKB onderhoudt je nauwe contacten met de interne en externe stakeholders, waaronder:

Klanten en hun adviseurs, evenals de relevante netwerken;

Collega’s binnen het team MKB, zowel in de kring als landelijk;

Collega’s binnen het Customer Succes Centre;

Collega’s binnen de teams Financieel Advies, Private banking, Verzekeren, Food & Agri, Grootzakelijk en Lease;

Collega’s binnen RGO in de Keten Geld Nodig Bedrijven - Keten Klant/KYC.

Met jouw talenten

Natuurlijk ben jij sales- en servicegericht, ben je een onderhandelaar en netwerker pur sang én beschik je over een hoge mate van emotionele intelligentie. Door goed te luisteren weet jij wat de klant belangrijk vindt. Ook neem je gedegen beslissingen, gebaseerd op je eigen oordeel, kennis en ervaring, waarbij je alle risico’s en belangen goed afweegt. Juist die eigenschappen maken jou tot een goede Adviseur MKB, zeker in combinatie met:

een relevant hbo-diploma;

werk-en denkniveau: hbo 1 tot 3 jaar werkervaring / wo starter;

relevante werkervaring binnen het zakelijke financieringsvakgebied, gericht op het actuele beleid;

een optimistische insteek, jij ziet overal kansen;

groot inlevingsvermogen, jij weet snel verbinding te maken met je klant en collega;

het geeft je energie om met een creatieve aanpak en doorzettingsvermogen je klanten te verrassen én de deal te sluiten;

netwerken is jouw tweede natuur, jij helpt ondernemers hun plannen te realiseren;

vakkundig en commercieel, jij bent snel in staat om de slagingskans in te schatten en richt je op kansrijke klanten;

als jij kunt bijdragen aan de diversiteit in ons team, des te beter.

We zoeken voor deze vacature een adviseur voor het werkgebied Volendam. Hierbij zoeken wij iemand die goed geïntegreerd is in de lokale netwerken en makkelijk aansluiting vindt bij de lokale MKB-klanten in deze omgeving. Bij voorkeur woon je ook in de regio.

Bij de Rabobank

Dat de Rabobank een financiële dienstverlener is voor meer dan 8,5 miljoen klanten in 40 landen, wist je vast al. Weet je ook dat we met elkaar werken aan een betere wereld? Dit doen we op 101 manieren, zoals:

Wij willen samen met onze inwoners van de regio duurzaam zijn. Tijdens een gesprek luisteren we naar de persoonlijke wensen en gaan we samen op zoek naar oplossingen. Ook werken wij op wijkniveau samen aan het verduurzamen van woningen, de energietransitie én het versterken van de leefomgeving.

Ondernemers hebben we nodig! We helpen startende ondernemers goed van start te gaan. Bijvoorbeeld door betrokkenheid bij het ondernemersnetwerk.

We vieren uiteenlopende feestdagen en geven je alle ruimte om jezelf te zijn.

Wil jij dit ook?

De beste versie van jezelf worden? Wij helpen je er graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en te investeren in een omgeving waarin je blijft leren. We geven je de ruimte om te ontwikkelen. Zo bieden we je volop groeikansen en helpen je verwachtingen te overtreffen en het goede buitengewoon goed te doen, zodat je kan groeien als professional.

Daarbovenop kun je bij ons (o.b.v. een 36-urige werkweek) ook rekenen op:

een bruto maandsalaris tussen €2.792,08 en €3.987,51;

een dertiende maand en vakantiegeld;

een Employee Benefit Budget (9% van je maandinkomen). Hoe jij dit budget inzet, is aan jou. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra vakantiedagen, een extra storting in je pensioen of zelfs het maandelijks laten uitbetalen van dit budget;

een persoonlijk budget, dat je kunt besteden aan activiteiten gericht op jouw ontwikkeling en loopbaan;

een thuiswerkvergoedinge en een vergoeding van je woon-werkverkeer als je met het openbaar vervoer of de auto reist;

een pensioenregeling waar je zelf maar 3,5 % aan bijdraagt.

Laten we kennismaken

Ben jij hem/ hen / haar? Onze nieuwe collega die de Rabobank wil versterken als Adviseur MKB? En zo het verschil wil maken voor jezelf, onze klanten én de maatschappij? We ontvangen graag jouw sollicitatie op deze vacature in Kring Noord-Holland Noord.

Handig om te weten:

Solliciteren kan tot en met 19 oktober 2021. Reageer direct via de “Solliciteren” button, met je cv en enthousiaste motivatiebrief. Vermeld in je brief of je solliciteert voor de regio Alkmaar of voor de regio Volendam. Reacties worden conform vacaturemanagement in behandeling genomen. Ben je officieel aangezegd / boventallig? Vermeld dit dan duidelijk in je motivatiebrief.

Als je vragen hebt over de inhoud van de vacature, deze kun je stellen aan Karin Veen, Directeur MKB in kring Noord-Holland Noord, via karin.veen@rabobank.nl.

Linda van Trienen, Recruiter Lokale banken, beantwoordt met plezier al je vragen over de sollicitatieprocedure via Linda.van.Trienen@rabobank.nl.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Screening is onderdeel van de sollicitatieprocedure. We toetsen op basis van de screeningprocedures die binnen de Rabobank gelden of nieuwe medewerkers voldoende betrouwbaar zijn om werkzaamheden bij de Rabobank te verrichten.

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Mocht je hier meer over willen weten, klik dan op deze link.

Iedereen is anders, en juist de verschillen in mensen helpen ons om een nog betere bank te zijn. Daarom zijn we zijn benieuwd naar wie jíj bent!



Meer weten? Kijk op: https://rabobank.jobs/nl/vacature/adviseur-mkb-a/JR_00049030/