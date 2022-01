Vacature: Sombroek Loodgietersbedrijf

Administratief Medewerk(st)er Als loodgietersbedrijf, gevestigd in Volendam, zijn wij op zoek naar een

administratief medewerk(st)er voor 3 a 4 dagen per week.

Functieomschrijving

Binnen ons bedrijf ben je niet verantwoordelijk voor één taak. Samen met je collega’s voer je dagelijks diverse administratieve werkzaamheden uit. Zoals het maken, beheren en verwerken van facturen, offertes en werkbonnen. Het verwerken van de post en inkomende mails, het opstellen van brieven, het te woord staan van klanten en het maken van afspraken.

- Ervaring met Microsoft Office (Excel, Word en Outlook)

- Administratief goed onderlegd

- Zelfstandig kunnen werken

- Goede sociale en communicatievaardigheden

- Een flexibele en klantvriendelijke werkhouding

- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Wat bieden wij?

Een informele, prettige werksfeer, met veel zelfstandigheid en diversiteit in de dagelijkse werkzaamheden. In onze kleinschalige onderneming ben je op de hoogte van al het reilen en zeilen binnen het bedrijf. Met goede onderlinge communicatie en korte lijnen. Een totale groep van 10 medewerkers met een hard werkende, ‘down to earth’ mentaliteit.

Ben je geïnteresseerd?

Dan zien we je sollicitatie en CV graag tegemoet.

Dit kan naar info@sombroekloodgieters.nl

Morseweg 59 - Volendam - T. 363527 - info@sombroekloodgieters.nl

Klik hier om de pdf te openen: