Vacature Tol Plaatwerk

Wil je werken bij een dynamisch metaalbedrijf dat maatwerk producten levert aan bekende nationale en internationale projecten? Wij zijn op zoek naar een: Medewerker montageafdeling

Voor onze montage afdeling zoeken wij een medewerker met de juiste handvaardigheid en die bereid is een stapje extra te zetten. Je werkt in een klein flexibel team dat er samen voor zorgt dat onze hoogwaardige producten piekfijn aan onze klanten geleverd worden. Een mooie functie met grote diversiteit in een schone droge omgeving. Een top baan.

Functie inhoud:

• Samenbouwen, in elkaar zetten van de losse onderdelen tot een compleet product. Denk hierbij aan kasten, werkplekken, consoles etc. meestal in teamverband.

• Oplossen van voorkomende uitdagingen tijdens montage.

• Verpakken en transport gereed maken van producten.

• Laden en lossen van transporten.

• Groei in de functie behoort tot de mogelijkheden

U beschikt over:

• Een flexibele en zelfstandige houding: geen zeven-tot-vier mentaliteit.

• Ervaring in een technische functie is een pré.

• Goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van de Nederlandse taal;

• Kwaliteitsbewustzijn, een secure en leergierige instelling en is bereid zich te ontwikkelen.

• De wil om iets moois af te leveren

Wij bieden:

Een afwisselende baan bij een solide Volendams bedrijf met een goede informele sfeer.

Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Interesse?

Graag een mail met je sollicitatie naar vacature@tolplaatwerk.nl

ter attentie van Cor Kwakman. Telefoon: 0299-380.300.

Meer weten over Tol Plaatwerk en onze projecten? Zie www.tolplaatwerk.nl

We leiden je graag even rond.