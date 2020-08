Vacature

Vacature: Topsy

Wij zijn op zoek naar

enthousiaste mensen

die ons team kunnen versterken.

Verkoop/Webshop medewerkster (2-4 dgn)

• Leeftijd vanaf 18 jaar

• Interesse in de mode

• Ervaring in de verkoop (hoeft geen kleding te zijn)

• Vast werken op zaterdag (9.00-17.00) of op zondag (12.00-1600)

Weekend hulp

• Leeftijd vanaf 17 jaar

• Interesse in de mode

• Vast werken op zaterdag (9.00-17.00) of op zondag (12.00-1600)

• Tijdens vakantieperiodes 1-3 dagen extra

Wat bieden wij?

• een leuke job binnen een gezellig team

• informele werksfeer in een bedrijf met enthousiaste collega’s

Heb jij interesse in deze vacature en denk je dé persoon te zijn die wij zoeken?

Stuur dan je sollicitatie met CV en pasfoto naar Peter Groot:

peter@topsy-fashion.nl