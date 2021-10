Vacature: Verkoopmedewerker m/v

Volendammer Vishandel Smit is op zoek naar jou!

Heb je altijd al in een gezellige en leuke viswinkel in het hartje van Amsterdam willen werken en bezit jij over een gezonde dosis humor en een goede werkmentaliteit?



Dan ben jij degene die wij zoeken!

Wij zijn op zoek naar iemand die ons team doordeweeks komt versterken.

Aantal dagen in overleg

Bel voor meer informatie naar Johan Smit:

06 - 28 54 70 32