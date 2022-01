Vacature vishandel Henk Tol & zn

Word jij onze nieuwe COLLEGA?

Wij zoeken een COLLEGA die 2,3 of 4 dagen

per week ons team wil komen versterken.

Dagen in overleg en op zaterdag ben je vrij!

Goed loon, je wordt om 07.00 opgehaald en 18.15 uur ben je weer thuis.

Tevens zoeken wij een COLLEGA die ons team

op zaterdag wil komen versterken!



Ben jij iemand die in een jong en gezellig team

wil werken, dan zijn wij op zoek naar jou!

Stuur ons een een privé bericht of bel ons

via onderstaande nummers.

Henk: 06-53774119

Henk jr.: 06-40893987