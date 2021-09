Vacature Vishandel Kroon

Wij zijn op zoek naar een

ENTHOUSIASTE MEDEWERKSTER

voor in ons gezellige team op ZATERDAG.

GOED LOON

Om 07.00 word je gehaald

en je bent rond 17.45 uur weer thuis.

Zit je op school? Je kunt altijd meer werken bij ons!

Wij zijn 7 dagen per week geopend.

Is dit wat voor jou? Proberen kan geen kwaad.

Interesse?

Bel of app 06-13 24 23 63

(Adrie Kroon)