Vacature Volendammer Vishandel Jonk en Sier

Voor onze viswinkels te Haarlem en Amstelveen zijn wij op zoek naar een nieuwe

collega(s) voor 2, 3, of 4 dagen. Na de overname in januari van de viswinkel te Amstelveen zijn wij op zoek naar versterking. Doordat we op beide locaties versterking zoeken zijn er meerdere opties mogelijk en zijn de werkdagen ook bespreekbaar. Zoals in beide winkels werken voor de afwisseling of liever in 1 winkel voor meer vastigheid?

Bij ons is er van alles mogelijk!

Wij bieden:

- Goed Loon!

- Gezellig team en leuke werksfeer

- Haarlem 07:30 opgehaald, 18:45 thuis

- Amstelveen 07:00 opgehaald, voor 18:30 thuis

- Werkzaamheden, producten bereiden en verkopen, etaleren/bijvullen, etc.

Wil jij werken in een jong enthousiast team in een gezellig werksfeer of wil je meer informatie?

Aarzel dan niet en whatsapp of bel naar Dennis Jonk 0629318586