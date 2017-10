Vacature: Volendammer Vishandel Smit

Volendammer Vishandel Smit is op zoek naar jou!

Heb je altijd al in een gezellige en leuke viswinkel in hartje Amsterdam willen werken en bezit jij over een gezonde dosis humor en goede werkmentaliteit?

Dan ben jij degene die wij zoeken. Je kan voor 2 t/m 5 dagen ons team komen versterken. Alles in overleg.

Wij bieden een informele werksfeer, goed salaris en bovendien ben je om 18:30 uur weer terug op het dorp.



Interesse of vragen?

Neem dan even contact met Johan Smit op via 06-2854 7032.