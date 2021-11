Vacature Volendammer vishandel Tuyp

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

COLLEGA

Voor onze viswinkel in Amsterdam Noord

voor 2 - 3 of 4 dagen per week.

Heb je interesse in deze leuke baan

en lekker dichtbij werken bel of app dan naar:

T. 06 - 46 20 87 29