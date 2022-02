WelzijnWonenPlus start in opdracht van gemeente Edam-Volendam met het verlenen van respijtzorg. Dit kunnen wij niet zonder gedreven vrijwilligers.

We weten allemaal dat het zwaar kan zijn om langdurig voor iemand te zorgen. Vind je het fi jn om iemand een steuntje in de rug te geven? Vind je het leuk om bij mensen thuis mantelzorgtaken tijdelijk over te nemen, zodat zij weer wat tijd hebben voor zichzelf? Ben je gepensio-neerd, volg je een studie of heb je even geen werk? Dan is dit dankbare vrijwilligerswerk wat voor jou!

Je komt bij de mensen thuis en je neemt tijdelijk de taken van de man-telzorger over zodat die even tijd voor zichzelf kan nemen. Deze taken kunnen onder andere zijn; een gezellig praatje maken en een kopje ko ffi e drinken, een broodje smeren, de vaat opruimen of de krant voorlezen.