Vacature

Vacature winkelmedewerker | Smile Computers

Per direct hebben we een nieuwe medewerker nodig voor onze winkel.

Werkzaamheden

Verkopen aan, helpen en adviseren van klanten in de winkel;

Soms werken in de buitendienst, waar nodig.

Vereist: kennis van reparatie van computers, opschonen en installatie.

Wij bieden: een fulltime baan met uitzicht op een vast contract.

Je komt te werken bij een lokaal opererend bedrijf binnen een klein team. Heb je interesse of wil je graag meer weten over het werken bij Smile Computers, neem dan contact via e-mail: edwin@smilecomputers.nl