Vacature Zorgcirkel

Wil jij iets betekenen voor een ander?

De Zorgcirkel is op zoek naar een

Medewerker Huishouding WMO

6 - 24 uur per week, in regio Edam-Volendam

Als medewerker huishouding help je niet alleen bij het huishouden, maar bied je vaak ook een luisterend oor en net dat beetje extra aandacht. Wil jij zorgen voor een fris en opgeruimd huis voor onze cliënten? Een diploma is niet nodig. Een vrolijke lach, een leuk praatje en hart voor ouderen wel!

Meer weten of direct solliciteren?

Kijk snel op werkenbijdezorgcirkel.nl of bel 06 500 95 210