Vacature

Vacatures bij Klaas Puul

Klaas Puul BV is al decennialang één van de meest toonaangevende producenten van verse visproducten in Europa. Van de vangst tot de levering bij de klant: Klaas Puul beheert het hele productie- en verwerkingsproces. Dankzij ons

hoogstaande productiesysteem en authentiek vakmanschap bieden wij de allerhoogste kwaliteit in fruits-de-mer, rivierkreeft én natuurlijk garnalen. Gezien de groei van onze activiteiten zijn wij voor onze afdelingen op zoek naar diverse collega’s

Medewerker Financial Accounting (40 uur per week)

Heb jij passie voor Finance/Accounting? Ga jij graag te werk met verschillende verantwoordelijkheden en bied jij graag ondersteuningen bij een maandafsluiting? Samen met twee collega’s zorg je ervoor dat de financiële administratie wordt verwerkt. Hierbij kan je denken aan crediteurenadministratie, ondersteunen bij de debiteurenadministratie, aangiften CBS, aangifte omzet belasting, diverse analyses opstellen en het management voorzien van de juiste financiële informatie. Enthousiast geworden? Lees de volledige vacaturetekst op onze website en/of solliciteer direct!

Teamleider Technische Dienst (40 uur per week)

Als Teamleider Technische Dienst ben jij verantwoordelijk voor het technisch onderhoud aan- en innovatie van installaties, machines en gebouwen. Je geeft leiding aan de afdeling Technische Dienst in Edam en zorgt voor kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting binnen de afdeling. Verder houdt jij je bezig met het managen en uitvoeren van projecten en het opstellen en uitvoeren van het onderhoudsplan. Ben jij de ervaren Teamleider die wij zoeken? Solliciteer direct!

Productiemedewerker/ Vakantiekracht (parttime/fulltime)

De zomer begint bijna! Ben jij nog op zoek naar goed betaalt vakantiewerk?

Als Productiemedewerker heb jij een afwisselende functie. Zo kun je o.a. ingezet worden bij de verpakkingen, werkzaamheden die leiden tot de verwerking van onze garnalen, storten en het lossen van containers. Dit alles binnen een hecht en leuk team! Kom jij ons team versterken? Voor de zomer maanden (maar ook daar buiten) zijn wij op zoek naar jou!

QA Operations Officer (40 uur per week)

Als QA Operations Officer bewaak je het operationele deel van het kwaliteitssysteem. Dit wordt gedaan door er voor te zorgen dat het product, het productie proces en de medewerkers voldoen aan alle eisen en wensen van de klant, het bedrijf, de industrie, de certificering(en) en de wet- en regelgeving. Kan jij goed jouw team binnen de QA afdeling vertegenwoordigen en haal jij energie uit in het motiveren en coachen van zelfstandig opererende teams? Dan is deze rol interessant voor jou!

Heb jij interesse in een van deze uitdagende functies bij Klaas Puul BV?

Dan zien wij graag jouw sollicitatie tegemoet. Stuur je sollicitatie, voorzien van CV en motivatie, per e-mail t.a.v. Pleuni Oud (hr@klaaspuul.com). Voor meer informatie over deze functies kun je telefonisch contact opnemen met Pleuni Oud op telefoonnummer 0299-399340.

Meer weten? Of staat jouw nieuwe uitdaging hier niet tussen? Bezoek dan onze website voor een overzicht van al onze vacatures via:

www.klaaspuul.com/vacatures/