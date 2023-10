Vacature

Vacatures Carmar | Persoonlijk begeleider en Woonbegeleider

Carmar is een kleinschalig ouderinitiatief in Volendam waar 16 jongvolwassenen met een verstandelijke en/of fysieke beper-king wonen. In een prachtig nieuw pand in de nieuwbouwwijk de Broeckgouw hebben zij allemaal een plekje gevonden om zelfstandig te kunnen wonen. Daarnaast kunnen zij van een ge-zamenlijke ruimte gebruikmaken voor de groepsmomenten. Een team van professionele begeleiders van WoondroomZorg biedt zorg op maat.

Het doel van Carmar is een thuis creëren waar men kan en mag leven zoals men dat zelf prettig vindt. Ook als men 24 uur per dag zorg en begeleiding nodig heeft. De bewoner met zijn/haar wensen en mogelijkheden staat centraal.

Carmar is een ouderinitiatief. Dit betekent dat de ouders blijvend betrokken zijn bij de zorg van hun zoon/dochter.

Wij zijn op zoek naar een positief ingestelde persoonlijk begeleider met humor en hart voor de zorg voor 24-28 uur per week (het aantal uren is bespreekbaar).

Daarnaast zijn wij op zoek naar een hartelijke, flexibele woonbegeleider met humor en daadkracht om het team van Carmar compleet te maken.



Marion Visser (06 20 28 17 96) vertelt je graag meer over de funtctie en over werken bij Carmar. Als we enthousiast zijn over je reactie maken we graag op korte termijn kennis met je.