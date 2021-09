VACATURES

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang

Werk jij met ons mee aan betaalbare en goede huurwoningen in Volendam?

De Vooruitgang zoekt gedreven collega’s!

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang staat middenin de Volendamse gemeenschap. Met de verhuur van meer dan 1.200 woningen bieden we ruim 2.000 mensen een betaalbaar thuis in Volendam. Ter versterking van ons team zoeken we op korte termijn:

Medewerker Verhuur

met oog voor detail én voor mensen (24 uur)

De medewerker verhuur is het eerste aanspreekpunt voor woningzoekenden en huurders. Jij verbindt mensen en woningen. Je draagt zorg voor de uitvoering van

het verhuurtraject, maakt afspraken en verzorgt het mail- en briefverkeer. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het administratieve traject rond de verhuur én de woningzoekenden administratie.

Medewerker Secretariaat

en administratieve ondersteuning (32-36 uur)

Ben jij veelzijdig, pro-actief en is prioriteiten stellen voor jou vanzelfsprekend? Dan kun je je als rechterhand van de senior medewerker algemene zaken helemaal uitleven. Het ene moment notuleer je vergaderingen, dan weer verzorg je in- en uitgaande post en e-mail of houd je de facilitaire zaken op orde. Je wisselt moeiteloos tussen verschillende

werkzaamheden en voorziet iedereen op tijd van de juiste informatie.

Wij zijn als ambitieuze organisatie volop in ontwikkeling en houden van

heldere communicatie en samen de schouders eronder zetten. Geloof jij in een persoonlijke benadering en wil je graag werken aan een duurzamer Volendam waar woningzoekenden een betaalbare woning vinden? Dan zijn we nieuwsgierig naar jou!

Meer informatie over de vacatures vind je op

www.devooruitgang.com/vacatures

Julianaweg 190, Volendam Tel. 0299-399960 E-mail info@devooruitgang.com