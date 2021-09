Vacatures: Stichting Woningbeheer De Vooruitgang

Werk jij met ons mee aan betaalbare en goede huurwoningen

in Volendam? De Vooruitgang zoekt financiële toppers!

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang staat middenin de Volendamse gemeenschap. Met de verhuur van meer dan 1.200 woningen bieden we ruim 2.000 mensen een betaalbaar thuis in Volendam. Ter versterking van ons team zoeken we op korte termijn:

Medewerker Control & Verslaglegging



Samen met de Coördinator Financiën houd jij de financieel-administratieve kant van De Vooruitgang gezond. Zo vertaal je de begroting naar budgetten en het interne controleplan naar concrete werkzaamheden. Je bent verantwoordelijk voor de inrichting van de relevante systemen. Ook richt je de financiële administratie verder in en verzorg je de informatie naar het management.



Financieel Administratief Medewerker

Ben jij nauwkeurig, proactief en snap je dat een gedegen financiële administratie onmisbaar is voor een gezonde woningcorporatie? Dan ben je bij ons helemaal op

je plek. Als Financieel Administratief Medewerker zorg je voor de invoer, registratie, administratie, interpretatie en bewerking van de fi nanciële gegevens. Samen met de Medewerker Control & Verslaglegging en de Coördinator Financiën vorm je de afdeling Financiën die De Vooruitgang draaiende houdt.



Wij zijn als ambitieuze organisatie volop in ontwikkeling en houden van

heldere communicatie en samen de schouders eronder zetten. Geloof jij in een persoonlijke benadering en wil je graag werken aan een duurzamer Volendam waar woningzoekenden een betaalbare woning vinden? Dan zijn we nieuwsgierig naar jou!

Meer informatie over deze vacatures vind je op

www.devooruitgang.com/vacatures