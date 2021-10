VACATURES: Stichting Woningbeheer De Vooruitgang

Werk jij met ons mee aan betaalbare en goede huurwoningen in Volendam?De Vooruitgang zoekt twee leden voor de Raad van Commissarissen!

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang staat middenin de Volendamse gemeenschap. Met de verhuur van meer dan 1.200 woningen bieden we ruim 2.000 mensen een betaalbaar thuis in Volendam. De Vooruitgang is – door het afl open van de maximale zittingstermijn van twee leden van de RvC – op zoek naar twee nieuwe enthousiaste leden die met passie voor sociale volkshuisvesting en toezichthouden deze (parttime) functies per 1 juli 2022 willen gaan invullen.





Wij zoeken:





Lid RvC met aandachtsgebieden Governance, Compliance en ICT

Lid RvC met aandachtsgebied Sociaal

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur van en de algemene gang van zaken binnen De Vooruitgang. De RvC bestaat uit 5 leden, waarvan er twee zijn benoemd op voordracht van de huurders. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat De Vooruitgang zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. De RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de RvC een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies. De RvC is tevens werkgever van de directeur-bestuurder.

Wij zijn als ambitieuze organisatie volop in ontwikkeling en houden van heldere communicatie en samen de schouders eronder zetten. Geloof jij in een persoonlijke benadering en wil je graag werken aan een duurzamer Volendam waar woning-zoekenden betaalbaar en comfortabel kunnen wonen? Laten we kennis maken!

Reageren vóór 1 november – Meer informatie over de vacatures:

www.devooruitgang.com/vacatures

Julianaweg 190, Volendam Tel. 0299-399960 E-mail info@devooruitgang.com