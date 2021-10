Vacatures Van Roemburg & Partners

Werken in een inspirerende omgeving

De wereld verandert razendsnel en de accountancy is hierop geen uitzondering. Digitalisering, robotisering, nieuwe (fiscale) regels, trends en brancheontwikkelingen. Wij zitten er bovenop. Met 60 professionals koesteren wij onze platte organisatie waarin jonge talenten de ruimte krijgen zich te bewijzen en te ontwikkelen door op de persoon toegesneden opleidingen en begeleiding door onze ervaren accountants en fiscalisten. Wij hebben de focus op kwaliteit. NBC is te typeren als degelijk en maatschappelijk betrokken. De medewerkers beschikken over een kritische instelling, een rechte rug en zijn nauwkeurig. Door alle ontwikkelingen op de voet te volgen en hierbij voorop te lopen, breidt onze dienstverlening en klantenkring zich steeds meer uit. Wij werken zowel in de regio, landelijk als internationaal vanuit onze vestiging in Volendam. Kennis op het gebied van IT, fiscaliteit en de steeds veranderende regelgeving krijgen steeds meer aandacht naast goede sociale vaardigheden. Door deze ontwikkelingen groeit ons kantoor en zijn wij op zoek naar collega’s die met ons onze klanten kan bedienen, advisering en pro-actief de klantbehoeften kan invullen. NBC is ondernemend en ambitieus! NBC wil de beste zijn en heeft daarom professionele- en persoonlijke ontwikkeling en goede waarde en normen hoog in het vaandel staan.