Valpartijen door kuil om brandweerput

Vorig jaar moest de trap tussen Vishandel & Traiteur De Haven en de souvenirwinkel van Kwakman opnieuw aangelegd worden. Doordat er steeds waterlekkage was werd dit grondig aangepakt. Boven aan de Haven werd toen tevens de brandweerput nieuw geplaatst en dat is iets te laag gebeurd. Het gevolg is dat er een kuil ontstaan is van zo’n 20 cm. De straatklinkers liggen er scheef. Het gebeurt regelmatig dat ouderen die met een rollator lopen, hier ten val komen.