Van alle tijden

Wekelijks delen verschillende NIVO redacteurs een persoonlijke boodschap. Soms serieus, maar meestal met een knipoog. Kevin deelt deze week een ervaring.

Voor de 86e verjaardag van mijn bap Jan Zwarthoed (Bet) leek het me leuk om hem een stamboomlezing van ‘cultuurbewaker’ Dick Bond te geven in het Volendams Museum. Vorige week vond die lezing plaats en Dick heeft mij en een tiental familieleden compleet weggeblazen. Dick bleek niet alleen een expert te zijn in het traceren van de bloedlijnen van vrijwel elke Volendammer tot voor het begin der tijden, maar hij wist ook elk noemenswaardig persoon te omringen met boeiende verhalen en anekdotes.

Ik heb altijd naïef gedacht over de aanwezigheid van ‘puur Volendams bloed’ in m’n aderen. Mede omdat ik nooit verder in het verleden ben gedoken dan de bap z’n bap. Maar niets is minder waar, het blijkt dat mijn voorouders uit alle windhoeken van het land kwamen. Van Ameland tot Boxmeer en van Avenhorn tot Duitsland. The Incredible Dr. Pol blijkt een verre achterachterneef van m’n moeder te zijn, én er stroomt een vleugje Joods bloed door de aderen. Moeje wéer rekene.

Mijn laatste bezoek aan het Volendams Museum was in de herfstvakantie van ‘98. Toen liep ik fluitend met een zelfgemaakt bottertje van een uster en een zakje zoethout de deur uit. Nu, 25 jaar later, stap ik weer het Volendams Museum uit. Maar dit keer met een prachtige ervaring, een complete familiestamboom en een onbeschrijfelijke trots voor m’n dorp en het bijbehorende erfgoed. Onze lokale geschiedenis is zo rijk, uniek en divers, dat ik het iedereen van harte aanraad om deze te verkennen én te koesteren.

Dus bij deze, een onvergetelijke cadeautip voor jezelf, je vader, moeder, bes of bap: https://tinyurl.com/stamboomdick