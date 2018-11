Web- en reclamebureau QStylez viert zevenjarig bestaan: ‘Soms zijn we misschien te bescheiden’

Van ambitieuze broekies tot volwassen strijders

Oprichters Ron Steur (32) en Erik Jonk (29) begonnen met twee laptops en een bureautje. Inmiddels bestaat hun web- en reclamebureau QStylez zeven jaar en is het een gevestigde onderneming op het gebied van marketing en communicatie. Bill Duin en Jos Bond zijn toegetreden tot de vennootschap, het minipand is ingeruild voor een luxe kantoor, het team bestaat uit meer dan tien mensen, alle kennis zit onder één dak en zelfs partijen als de KNVB weten de Volendammers te vinden. Eén ding is in de tussentijd onveranderd gebleven: die typische nuchterheid. De verslaggever van Nieuw-Volendam legde directeur Steur zes stellingen voor. ,,Al vind ik directeur nog steeds wel een zwaar woord.”

STELLING 1: De transformatie van copywriter naar directeur is een makkelijke.

EENS. ,,Het is een beetje zo gegroeid. Waarschijnlijk omdat ik de grootste mond had. Maar laat ik vooropstellen: ik denk niet erg in hiërarchie en blijf benadrukken dat het team om mij heen veel belangrijker is dan ik. Omdat wij allemaal jonge gasten zijn, is het ook moeilijk om echt de grote baas uit te hangen. Ik houd wel het overzicht, stuur mensen aan en bepaal wat prioriteit heeft. Maar ik heb niet de drang om mensen dat steeds te laten voelen.”

,,Zo vind ik het ook fijn om iedereen zo veel mogelijk vrij te laten bij de indeling van zijn of haar dag. Dat zou ik zelf als werknemer ook het prettigste vinden. Ik kijk niet zozeer naar uren, maar meer naar hoe iemand zijn werk doet. Ik krijg kippenvel van bazen die steeds op hun horloge kijken of het vanzelfsprekend vinden dat hun personeel zich uit de naad werkt. Ik geloof er heilig in dat het beter is om mensen plezier in hun werk te laten hebben. Als ze zich goed voelen, pluk je daar als werkgever uiteindelijk ook de vruchten van.”

STELLING 2: De druk neemt toe naarmate je bedrijf groter wordt.

EENS. ,,Je hebt nu eenmaal mensen op je payroll staan en die moeten worden betaald. De omzet die je elke maand moet halen om uit de kosten te komen, wordt hoger naarmate je personeelsbestand groeit. Ik kan niet ontkennen dat ik daar weleens wakker van heb gelegen, een keer of tweehonderd. Voorlopig is het gelukkig zo dat onze collega’s zichzelf terugverdienen. Wij selecteren onze nieuwe mensen vooral op mentaliteit en leergierigheid. Gemotiveerde lui die het gras opvreten, zijn goud waard. Natuurlijk moeten ze wel diploma’s hebben, maar met de juiste wil kun je alles leren.”

Hij vervolgt: ,,Dat houdt enerzijds ook een bepaalde nuchterheid binnen onze organisatie in stand. Die werkt heel soms tegen ons, maar dan is het gewoon geen match. Wij willen zakendoen met bedrijven die van onze bloedgroep zijn. Daarom zijn we ook in zee gegaan met Bambuu, een zeer serieuze marketingpartij uit Purmerend met een klantenportfolio waar veel bedrijven van dromen. Soms schuiven wij hen wat toe, soms krijgen wij iets. Zo hebben we overigens meer partnerships gesloten in de loop der jaren, zoals ook met de mensen van Dunion, die hier bij ons op kantoor zitten. Als je niet kunt delen, kun je ook niet groeien. En het is goed om zo veel mogelijk kennis en ervaring om je heen te verzamelen. Wij moeten vooral niet denken dat wij alles wel even alleen kunnen.”

STELLING 3: Bedrijven kunnen nog prima zonder sociale media en e-mailmarketing.

ONEENS. ,,Zelfs de kleinste bedrijven kunnen er vaak niet meer buiten. Tegenwoordig kun je je potentiële klanten op zóveel manieren aanspreken. Digitale en sociale media hebben een centrale plek in ons dagelijkse leven. Mensen vertrouwen blind op reviews bij het boeken van een vakantie of reserveren van een restaurant. En vrijwel alles gaat 24/7 door. Als ondernemer moet je daarin mee. En daarbij red je het niet alleen met een beetje Facebook, LinkedIn en Google Adwords. Je moet constant scherp zijn en bovenop de laatste ontwikkelingen zitten.”

Steur gaat door: ,,Het voordeel van ons bedrijf is dat elke werknemer zijn of haar specialisme heeft. Alles wat wij de deur uitsturen, moet zijn gemaakt door een specialist die er goed over heeft nagedacht. Zo maken wij onze websites nu ook heel anders dan een paar jaar geleden. Het is allemaal veel meer conversiegericht. Dankzij Marketing Automation kunnen we voor onze klanten beter inspelen op het klikgedrag van hun doelgroep. Dit vergt wel nauw overleg met onze klanten. Dat is ook een van de redenen waarom wij steeds vaker op locatie werken. Wij hebben op die manier onze voelsprieten in het bedrijf en voelen beter aan waar de behoefte van de klant ligt.”

STELLING 4: QStylez is zeven jaar na oprichting een volwassen bedrijf.

EENS. ,,Ik denk dat we vijf jaar na oprichting redelijk volwassen waren. Komt ook zeker doordat we - na Jos Bond - uiteindelijk ook Bill Duin hebben toegevoegd aan onze vennootschap. Bill is een belangrijk klankbord en speelt een grote rol in de verdere professionalisering van ons bedrijf. Recentelijk is ook Hotshots Videoproducties bij ons komen zitten, waardoor we onze klanten nóg beter van dienst kunnen zijn. Alles bij elkaar werken we met twaalf mensen.”

Steur gaat verder: ,,Een andere belangrijke stap die we hebben gezet, is het wijzigen van ons logo en de verhuizing naar ons huidige pand in de Marconistraat. Het logo heeft nu een meer brutale en opvallende uitstraling, het kantoor idem dito. Dat laatste was in die periode eigenlijk boven onze pet. Maar we hebben het wel gedaan, omdat we voelden dat dit het zetje was dat we nodig hadden. Dat bleek ook zo te zijn. Er kan nu al bijna geen stoel meer bij in ons kantoor, terwijl ik dacht dat we minstens tien jaar vooruit konden na die verhuizing. Natuurlijk is dat positief, maar het dwingt ons wel alweer om serieus naar eventuele andere locaties te kijken.”

STELLING 5: Het opbouwen van een bedrijf kan sneller dan QStylez nu laat zien.

EENS. ,,Maar niet op de manier die wij voor ogen hebben. Ik dacht altijd dat het opbouwen van een bedrijf veel sneller kon en zei dat ook tegen iedereen. Maar onze sleutelwoorden zijn: blijf altijd eerlijk naar jezelf en de klant. Er zijn landelijk gezien veel soortgelijke bedrijven. Veel van die partijen kunnen stukken minder dan wij, maar rekenen wel drie keer zoveel. Dat kun je slim noemen, maar wij geloven meer in duurzame relaties, gebouwd op eerlijk zakendoen.”

,,We sluiten geen pakketten af die we niet kunnen waarmaken en schalen onze prijzen niet hoger in dan we eigenlijk waard zijn. Daarbij doen we altijd meer dan ons wordt gevraagd. Nu we werken voor diverse internationale bedrijven, wordt ons weleens geadviseerd om de wat kleinere klanten af te stoten. Daar willen wij voorlopig nog niks van weten. Je moet niet vergeten waar je vandaan komt en altijd nederig en dankbaar blijven naar iedereen die voor jou kiest.”

STELLING 6: Over vijf jaar is QStylez verdubbeld qua omzet en personeel.

ONEENS. ,,Vorig jaar zou ik op deze stelling hebben gezegd dat we tegen die tijd zo groot mogelijk zouden willen zijn, met een zo hoog mogelijke omzet. Maar winst is niet zaligmakend. Ik hoop dat we over vijf jaar nog steeds gewoon onze beoogde groeipercentages halen, maar vooral hetzelfde plezier hebben als nu. Dat laatste is namelijk écht belangrijker dan veel geld verdienen. Wij zijn als het ware een vriendenploeg, die één keer per week samen voetbalt en regelmatig een filmpje pakt of pizza-avond houdt. Ik zou het fantastisch vinden om dat in stand te houden. En dat we vooruitstrevend blijven. Dat is moeilijk, want alles verandert snel in onze branche. Maar we zitten met z’n allen bovenop de laatste ontwikkelingen, dus dat komt zeker goed.”

Hij vervolgt: ,,Soms zijn we misschien nog te bescheiden en spreken we niet naar buiten toe uit dat we best aardig bezig zijn. Als je met ons in zee gaat, weet je in negen van de tien gevallen dat het goed komt. Wij stoppen pas als de klus écht af is en investeren daar vaak ook veel meer tijd in dan we rekenen. Ik lig er ook oprecht ’s nachts wakker van als iets niet helemaal top is. Daar heb ik die wallen van gekregen, haha. Onze collega’s voelen die betrokkenheid ook, op een gezonde manier. Die zijn hier niet weg te slaan en denken mee met de ontwikkeling van het bedrijf. Ze komen werken omdat ze het leuk vinden en hebben een hart voor de zaak.”

Steur besluit: ,,Al met al zien ook wij nog genoeg ruimte om beter te worden. Maar als je Erik en mij zeven jaar geleden had verteld dat we er nu zo voor zouden staan, dan hadden we er onze krabbel voor gezet. We mogen niet klagen.”