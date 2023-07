Algemeen

Van der Valk en COA bereiken akkoord voor opvang vluchtelingen Het Van der Valk Hotel in Katwoude en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) hebben een overeenkomst gesloten voor de opvang van vluchtelingen in het Van der Valk Hotel Volendam. Vanaf 1 oktober zullen asielzoekers in het hotel worden gehuisvest. De overeenkomst is geldig voor een periode van zes maanden, met een optie tot verlenging van nog eens zes maanden. De opvang zal naar verwachting plaats bieden aan 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV). De overige beschikbare plekken (maximaal 120) zijn bestemd voor reguliere opvang, die niet binnen de categorie AMV vallen. De gemeente Waterland heeft als doel om een diverse samenstelling van bewoners te realiseren, inclusief andere doelgroepen, als onderdeel van de regionale samenwerking in de opvang van alle groepen vluchtelingen. De exacte samenstelling van deze doelgroepen wordt momenteel besproken in overleg met het COA. Informatiebijeenkomst

Om de omwonenden goed te informeren en hun vragen te beantwoorden, zal de gemeente Waterland op woensdag 30 augustus in samenwerking met het COA een informatiebijeenkomst organiseren. Tijdens deze bijeenkomst kunnen diverse relevante onderwerpen besproken worden, waaronder dagbesteding, leefbaarheid, veiligheid, en toezicht. Meer details over deze bijeenkomst zullen op een later moment bekend worden gemaakt. |Doorsturen

