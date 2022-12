Bier, brouwen, beproeven en beleven

Van moeders schuurtje naar de huistap van de Botterwerf

,,Ik leef hiervoor”, zegt Marcel Tol terwijl hij met een lach van oor tot oor naar de glimmende vergistingstanks wijst. Een krap jaar geleden was hij nog hobbybrouwer in zijn moeders schuurtje, maar inmiddels runt hij de professionele bieroperatie van VD Bier. Marcel blijkt een natuurtalent. Als bier-bezetene heeft hij de vermaarde recepten van onder meer Bap, Zeebonck en Volendam Weizen vervolmaakt. Bovendien wordt zijn bloedeigen, heerlijk frisse Skik-pils als huisbier getapt in de onlangs geopende Botterwerf. Jongensdromen komen uit.

Door: Kevin Mooijer

Terwijl op de achtergrond gewerkt wordt aan het brandnieuwe imago van VD Bier, brouwt Marcel Tol (37) erop los in de Lupinestraat. Zijn introductie in de brouwerij heeft een kleine metamorfose teweeggebracht. ,,Als opvolgend brouwer kijk je natuurlijk kritisch naar de recepten en smaken van het merk waarvoor je aan de slag gaat”, zegt de Volendammer. ,,Hoewel ik de voormalige recepten absoluut goed vond smaken, heb ik toch verzocht of ik aanpassingen mocht doen. Dat was geen probleem.” Als een lopend vuurtje bereiken verhalen over de vernieuwde recepten bierliefhebbers in de regio. ,,Het voelt onwerkelijk dat de bieren die ik hier brouw op tap staan in de mooiste horecatenten van de gemeente. Bovendien staan de flesjes in de schappen bij de verschillende slijterijen en zelfs bij de Albert Heijn.” Marcel lacht: ,,Als ik daar met mijn boodschappenkarretje voorbijloop kan ik gevoel van trots niet onderdrukken!”

Sinds het moment dat hij de legitieme leeftijd bereikte stroomt er bier door Marcels aderen, maar de stap naar het brouwmeesterschap werd gezet in zijn dagen als lid van de landelijke bierproefclub van Pint.

"Ik ben iedere dag met mijn hobby bezig, alleen nu op professionele schaal"

,,Eens in de zoveel tijd kwamen we samen om speciaalbieren te proeven. Een van de leden was zelf hobbybrouwer. Een talentvolle hobbyist die de prijzen aaneenreeg met zijn bieren. Dat sprak mij wel aan.” Op advies van de veredelde hobbybrouwer schaftte Marcel een 30 liter-keteltje aan om zijn eigen brouwavontuur aan te gaan. ,,Als ik niet werkte was ik aan het brouwen. Ik ging zelfs proeverijtjes organiseren, een ongelofelijk leuke tijd.”

Moeders schuurtje

Een nieuwe functie als bedrijfsmanager van de tandartspraktijk van zijn vriendin maakte een einde aan het fanatieke brouwersbestaan van Marcel. ,,Na twee jaar werd de praktijk verkocht en nam mijn vriendin een bestaande praktijk in Purmerend over, zodoende kreeg ik weer wat meer ruimte in mijn agenda. Ik hoorde het keteltje in de schuur al gauw roepen. Voor ik weer aan het brouwen sloeg besloot ik het dit keer wat professioneler aan te pakken. De schuur van mijn moeder bood de uitkomst. Ze had ruimte over, ruimte die ik goed kon gebruiken. Bovendien vond ze het altijd hartstikke leuk om te helpen. Ik heb het schuurtje geïsoleerd, betegeld, ik maakte een op brouwen gericht leidingenplan en installeerde een oude keuken die ik online op de kop had getikt. Uiteindelijk heb ik daar welgeteld één keteltje gebrouwen, daarna werd ik getipt dat Bierbrouwerij Volendam zocht naar een fulltime brouwer.”

Na twee dagen meedraaien had Marcel zijn nieuwe thuis gevonden. ,,Als je de kans krijgt om te doen wat je leuk vindt, dan moet je hem pakken. Ik sta hier de hele dag tussen prachtige brouwapparatuur, werk met heerlijke ingrediënten en ben bezig met mijn absolute passie.

Het is ongelofelijk druk – gelukkig heb ik hulp van Diana en twee enthousiaste medewerkers die we via de participatiewet werkervaring laten opdoen – maar als ik lekker mag brouwen, dan ben ik gelukkig.” Marcel runt de brouwerij zoals hij zijn hobbybrouwerij in moeders schuurtje zou runnen: nauwkeurig, geduldig en met een flinke dosis passie. ,,Ik ben iedere dag met mijn hobby bezig, alleen nu op professionele schaal.”

Experimenteren

Een pilsener, een blond bier, rosébier, pale ale, bockbier, dubbel, tripel en een weizen, dat zijn de reguliere VD Bieren die Marcel produceert. Daarnaast heeft hij de vrije hand om naar hartenlust te experimenteren met nieuwe smaken. ,,In overleg met mijn voorgangers én met vrienden die hobbybrouwer zijn, werk ik regelmatig aan nieuwe recepten. Het laatste wapenfeit is een bockbiertje op basis van port en bourbon. Dat is een ongelofelijk lekker en verrassend biertje geworden. Binnenkort komt hij uit onder de naam ‘Ouwe Bok’. Ik vind het leuk om van liefhebbers te horen wat ze ervan vinden!”

Het kan snel gaan. In februari kwam een relatief onervaren Marcel het team versterken en in april runde hij de brouwerij. ,,Ik verdiep me nog iedere dag in de wereld van bierbrouwen. Momenteel lees ik verschillende boeken over ingrediënten. Doordat mijn kennis blijft toenemen kan ik mezelf aldoor uit blijven dagen. Dat kan in mooie dingen en vooral in lekkere bieren resulteren.” Aan ambities geen gebrek bij de purist: ,,In een ideale wereld zou ik met een 2000 liter installatie aan het brouwen gaan. Nu werken we met een setje dat maximaal 600 liter per keer produceert, dat betekent dat we drie of vier keer moeten brouwen voordat er één vergistingstank gevuld is. Met een 2000 liter installatie pomp je die tank in één keer vol. Een sneller afvullertje erbij voor de flessenproductie en de hele operatie loopt nóg gesmeerder. Als we de stijgende lijn weten door te zetten dan gaan er binnenkort nog een hoop leuke dingen gebeuren bij VD Bierbrouwers. Maar nu is het eerst tijd voor een biertje.”