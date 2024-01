Van Swiminstitute naar Swimfit: hét adres voor (duur)sporters

Swiminstitute, het gerenommeerde zwemtrainingsconcept in Zwembad de Waterdam, krijgt een nieuwe eigenaar, richting en naam: Swimfit. De sleuteloverdracht op 22 december 2023 markeerde een nieuw fase, geleid door Yannick Lefebvre, eigenaar van Sportcentrum Atlas, en Frank Heldoorn, een voormalig triatlonkampioen. Door: Ron Schilder

Frank Heldoorn, Peter Klos en Yannick Lefebvre.

Swiminstitute is een initiatief van Peter Klos, voormalig manager Zwembad de Waterdam, en de Deense Ricky Jorgensen, hoofdtrainer bij diverse grote zwemclubs in Denemarken en tevens coach van Luc Kroon geweest. Het begon in 2019 als een high-performance zwemtrainingsconcept. ,,Ricky en ik kwamen samen vanuit onze passie voor zwemmen,” herinnert Peter Klos zich, ,,Het was een mooie toevoeging aan De Waterdam.” Deze samenwerking tussen Klos en Jorgensen, wiens Edamse vrouw Wieke Hoogzaad twee keer deelnam aan de Olympische Spelen, stelde Swiminstitute in staat om topzwemmers te trainen.

Yannick, die de zaak overneemt, heeft andere plannen: ,,We willen ons richten op alle duursporten, niet alleen zwemmen.” Deze visie wordt gedeeld door zijn nieuwe partner Frank Heldoorn, bekend om zijn succesvolle triatloncarrière, acht keer Nederlands kampioen Traitlon en 7e op het wereldtoneel. Daarnaast trainde hij zijn zoon Nick, 13e op de wereldranglijst triatlon.

Met deze nieuwe aanpak verandert Swiminstitute in Swimfit. ,,We gaan onze diensten uitbreiden, inclusief bikefitting voor fietsers,” legt Frank uit, die de dagelijkse gang van zaken zal leiden. ,,Het wordt een complexe inventarisatieruimte voor zwem-, loop- en fietstechnieken, hartslagzones, kracht en lenigheid.”

De focus van Swimfit zal liggen op een breed scala van sporters: van ervaren duursporters tot beginners. ,,We gaan eerst inventariseren wat je kunt en op basis daarvan advies geven en je mogelijk ook begeleiden bij het trainen,” voegt Yannick toe. Het is dus testen, adviseren en trainen. Het gehele traject kan worden begeleid. Waarbij Frank en zijn team je begeleiden, iedere trainer zal op zijn/haar specialiteit de training verzorgen. Yannick benadrukt ook de toegankelijkheid: ,,Na je A, B en C diploma kun je bij ons terecht voor het perfectioneren van je techniek.”

De overgang van Swiminstitute naar Swimfit belooft een groot succes te worden, met al veel aanmeldingen op de wachtlijst. ,,Iedereen neemt golf-, tennis- of skilessen, maar voor zwemmen en hardlopen gaan mensen vaak hun eigen gang,” merkt Frank op. ,,Wij willen mensen helpen om progressie te boeken en makkelijker te bewegen.”

Yannick benadrukt de samenwerking met De Waterdam: ,,We vullen elkaar aan.” Met de nieuwe inrichting, schilderwerk, logo, website en kleding, is Swimfit klaar voor een frisse start eind januari.

Swiminstitute, zoals het was, bood uitgebreide zwemanalyses en trainingen in drie verschillende zwembaden. Met state-of-the-art technologie zoals de Elite Endless Pool en onderwater camerasystemen, konden zwemmers hun techniek eindeloos verbeteren. Hiervan is er maar één in Nederland.

De nieuwe richting van Swimfit belooft echter een meer inclusieve benadering, waarbij niet alleen zwemmers maar alle duursporters welkom zijn. De visie van Yannick en Frank omhelst het idee dat elke sporter, ongeacht het niveau, kan profiteren van professionele begeleiding en training.

Terwijl Peter Klos en Ricky Jorgensen hun paden elders voortzetten, opent Swimfit zijn deuren om een nieuwe golf van sportenthousiastelingen te verwelkomen in Edam-Volendam. Met deze nieuwe richting wordt de erfenis van Swiminstitute voortgezet, maar dan met een bredere horizon en toegankelijkheid voor een diverser publiek. Swimfit staat klaar om een integraal onderdeel te worden van de sportgemeenschap in Edam-Volendam, met de belofte om elke sporter te helpen zijn of haar potentieel te realiseren.

Vanaf 20 januari is de website www.swimfitvolendam.nl live. Nu al aanmelden? Dat kan bij Frank Heldoorn (www.frankheldoorncoaching.nl).

Frank Heldoorn zwemt alvast een proefrondje temidden van de schilders die de laatste hand leggen aan de ruimte.