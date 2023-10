Van timmerwerk tot toonaangevende technologie

Vorig jaar begon Stichting Het Edams Museum een experiment met een expositieruimte in het stadhuis, en dit bleek een succes. Dit leidde tot het idee om in plaats van één grote tentoonstelling, drie kleinere exposities te organiseren om de geschiedenis van Edam beter te tonen. De eerste showcase toonde de kleurrijke landschappen van Anneke Peereboom in het voorjaar, gevolgd door de geschiedenis van waterbeheer.

Nu staat het industriële erfgoed van Edam in de schijnwerpers, met Boon Edam als onderwerp. Dit bedrijf is niet alleen een belangrijke werkgever in de regio, maar viert ook zijn 150e verjaardag, wat dit project extra bijzonder maakt. Boon Edam-medewerkers en museumleden werkten nauw samen om de evolutie van een timmerfabriek tot de hedendaagse geavanceerde ingangstechnologie te laten zien.

Niels Huber, voorzitter van Royal Boon Edam International, schetste de geschiedenis van het bedrijf dat in 1873 begon als een bescheiden timmerbedrijf in Amsterdam. Dankzij de overname door Jacobus (Koos) Huber, verhuisde het bedrijf in 1970 naar Edam en ontstond de naam Boon Edam.Tegenwoordig is Boon Edam een integraal onderdeel van de lokale gemeenschap en een bron van trots. De tentoonstelling is te bewonderen van 3 tot 29 oktober in het Edamse stadhuis, Damplein 1. Voor actuele openingstijden, bezoek edamsmuseum.nl.