Sterrenkundige Thomas de Boer werkt voor NASA

Vanaf Hawaii de melkweg bestuderen



Iedereen kent de blockbuster Armageddon uit 1998 wel. In de populaire film wordt de mensheid bedreigd door een gigantische meteoor, die met hoge snelheid op de aarde afkomt. Het is aan actiehelden Bruce Willis en Ben Affleck om het gevaarte te verwoesten en de wereld te redden. Ik hoor u denken: ‘wat heeft dit met de Nivo te maken?’ Op het Hawaïaanse eiland Oahu woont een 36-jarige sterrenkundige, genaamd Thomas de Boer. Het is aan deze Volendammer om te zorgen dat de mensheid op tijd gealarmeerd wordt wanneer het zich echt in een Armageddon-situatie bevindt. Als onderzoeker van de universiteit van Hawaii werkt hij aan het Pan-STARRS project – dat onderdeel is van het NASA-programma – om objecten in onze Melkweg te bestuderen.

Door Kevin Mooijer

Het is in Nederland 19.00 uur ’s avonds wanneer Thomas vanaf het tropische eiland belt. Bij hem is het 8.00 uur ’s ochtends. ,,Ik begin altijd rond 6.00 uur ’s ochtends al. Ik kijk altijd even wat de telescopen die nacht hebben gedetecteerd en laat vervolgens de hond even uit. Dan ga ik naar de universiteit en daar begint mijn werkdag.” Samen met zijn vrouw, de Mexicaanse Sofia die ook sterrenkundige is, woont de Volendammer sinds eind 2018 op Hawaii. ,,In 2007 ben ik afgestudeerd als Natuur- en Sterrenkundige aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna ben ik een postdoctoraal gaan doen aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En tijdens mijn periode in het pittoreske Groningen heb ik mijn Mexicaanse vrouw ontmoet”, zegt hij lachend.