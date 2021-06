VD54 na zestig jaar eindelijk weer thuis in Edam-Volendam

Vereniging Behoud de Volendammer Botters is sinds 2017 eigenaar van de VD54, dat in afwachting van een grote restauratie bij de firma Stofberg in Enkhuizen lag. Daar bleek het schip in dusdanig slechte staat te zijn, dat op een veilige manier via het water naar Volendam varen geen optie bleek.

Mick Kraanverhuur bleek de redder in nood. Met een telekraan hesen de mannen van Mick de kwak van zeventien meter lang en vijf meter breed op een dieplader, om vervolgens met ondersteuning van twee begeleidingswagens de reis over de A7 richting Edam in te zetten. Het transport zorgde voor een spectaculair geheel.

De VD54 werd rond 1910 in opdracht van acht Volendammer schippers gebouwd. Het schip heeft na een lange periode als visserskwak nog gediend als charterschip in Marken, maar lag onderhand al jaren te koop. Het doel van Vereniging Behoud de Volendammer Botters is om het schip in haar oude glorie te herstellen.