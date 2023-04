Een recordaantal sterfgevallen

Veel verdriet in Volendam

In de afgelopen maand was er veel leed in ons dorp, omdat er meer dan 30 (!) personen overleden. Hierbij wens ik de betreffende families veel sterkte toe. Zelden hebben wij in één maand van zoveel dorpsgenoten afscheid moeten nemen, terwijl alleen de overlijdensberichten van onze lokale begrafenisondernemers op de NIVO-site (Overledenen 2023) worden vermeld.

Door: Jan Karhof (lezers die schrijven)

Een ‘schouderklopje’ is wel op zijn plaats voor onze pastoor, priesters, misdienaars en alle andere medewerkers die bij deze sterfgevallen betrokken waren.

Ook het oudste echtpaar is niet meer compleet

Onder de overledenen was ook Alie Karels (88). Zij vormde samen met Evert Smit (91) het oudste Volendamse echtpaar, zoals ik in mijn artikel ‘Volendam in cijfers’ in de Nivo van 8 februari jl. had vermeld. Zij waren 66 jaar getrouwd en woonden in het appartementencomplex Julianaweg / Kielstraat.

Omdat de eerste geboortegolf van de ‘Babyboom-generatie’ (geboren tussen 1946 en 1955) inmiddels 77 jaar of ouder is, moeten wij waarschijnlijk rekening houden met een toenemend aantal overledenen in de komende jaren, waarbij opgemerkt moet worden dat onze bevolking de laatste tien jaar met maar 700 inwoners is gegroeid.

In het afgelopen jaar was de toename slechts acht personen, een laagterecord en tevens ‘een teken aan de wand’ voor de toekomst…

Jan Karhof

j.karhof@ziggo.nl