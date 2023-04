Veerman: 'Ik moet Volendam op 1-2 zetten'

Net als bij aankomst in het stadion, kreeg Henk Veerman na afloop van de wedstrijd nog een rits vriendelijke begroetingen van voormalige medespelers, stafleden en medewerkers. Al die Heerenveen-mensen hadden een glimlach op het gezicht, aangezien de thuisploeg met 2-1 won in het Abe Lenstra Stadion. Dat had heel anders kunnen en misschien wel moeten lopen. ,,Ik moet Volendam op 1-2 zetten”, refereerde de dorpeling aan de levensgrote kans die hij kreeg. Door Eddy Veerman

Henk Veerman kan FC Volendam op 1-2 zetten in Heerenveen, maar strandt op doelman Mous. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

,,Dit is zo zonde. Het geloof ontbrak in het begin, dat we goed genoeg zijn of zelfs beter kunnen zijn dan Heerenveen. We beginnen te slap en daarmee geef je dom een goal weg. De bedoeling was dat we meer druk vooruit zouden zetten en dat ging in die fase ook niet goed genoeg. Daarvoor moet iedereen aansluiten. Maar op de momenten dat we dat wel goed deden, duwden we ze als het ware van het veld af. Als je dat meteen doet, win je deze wedstrijd. Dat is balen. Want we zitten er echt wel goed in als ploeg, kijken de goede kant op met z’n allen. Waarom dat gevoel dan in het begin ontbreekt, weet ik niet.”

Veerman was tevreden over zijn – eerste – goal. ,,Dat was een geweldige bal van Calvin (Twigt, red.). Maar ik moet Volendam ook op 1-2 zetten. Ik zag de keeper heel snel uit zijn doel komen en ook dat er een verdediger rechts van me kwam, dus ik kon de bal niet meenemen en moest afwerken. De bal moest omhoog, maar hoger dan dat-ie nu ging. Dat is heel zonde. Ik wist dat er daarna nog meer kansen zouden komen, maar als er dan geen doelpunt meer valt, voel je na afloop dat dat ene moment de wedstrijd anders had kunnen doen lopen.”

Ondertussen kreeg hij nog wat tikjes op schouders van Heerenveen-mensen. ,,Ik heb hier een goede tijd gehad, je ziet veel bekende gezichten.” Hij was er teamgenoot van dorpsgenoot Joey Veerman. En die treft hij komende zondag, in de thuiswedstrijd tegen PSV. ,,We zijn er klaar voor”, besloot de oudste Veerman met een glimlach.

Trainer Wim Jonk vond ook dat zijn ploeg met meer had moeten terugkeren naar Volendam. ,,Alles begint met overtuiging. Je moet niet te passief worden, zoals in de openingsfase. Je maakt bepaalde afspraken over doordekken: dan zie je verdedigers weifelen, middenvelders staan te laag, spelers lopen niet snel genoeg vrij. Bij de tweede tegengoal liet Derry (John Murkin, red.) zich verrassen in zijn rug. Na rust zag je wat het oplevert, als je niet passief begint. Dan krijg je drie goede kansen om een goal te maken. Jammer dat Gaetano Oristanio daarna uit moest vallen, hij had teveel last. Hij was levensgevaarlijk met de explosiviteit in zijn acties.”

,,Voor rust krijg je een hele grote kans op 1-2, die had Henk moeten maken. Bij dat eerste doelpunt was hij heel droog in de afronding. Gaetano had ook een geweldige kans, na de pass van Franco. Daar schoot hij met zijn rechterbeen te wild. In tweede helft stonden we van begin af aan wel als een blok te verdedigen. Damon (Mirani, red.) nam de rest goed mee, ook in de één-tegen-één situaties stonden we goed. Dit is echt zonde, dat je hier geen resultaat neerzet.”