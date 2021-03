Don Bosco College kijkt uit naar ontvangen meer scholieren

‘Verantwoordelijk voor leerling, maar ook voor docent’

Het Don Bosco College mag binnenkort weer meer leerlingen ontvangen. Onder de voorwaarde dat het aantal besmettingen niet verder stijgt. De beslissing van het kabinet zal een welkome zijn voor jongeren die lijden onder de coronabeperkingen. Zij mogen echter nog niet de hele week naar school. De school staat voor logistieke uitdagingen om het allemaal te organiseren. Daarbij denkt men niet alleen aan de veiligheid van leerlingen, maar ook van docenten. De schoolleiding deed de afgelopen tijd alles dat in haar mogelijkheden ligt om de gevolgen van de pandemie zoveel mogelijk te beperken. Daar zegt men in te slagen, mede door het succes van online onderwijs en extra begeleiding.

Door Laurens Tol

Het is rustig in de doorgaans drukke gangen van het Don Bosco College. Op de begane grond is alleen bedrijvigheid bij de administratie, keuken en mediatheek. In de kamer van de rector aan de Kathammerzeedijk-zijde, zitten afdelingsleiders Dick Kwakman en Chantal Rückert al klaar voor het gesprek. Zij leiden de bovenbouw van respectievelijk havo/vwo en vmbo. Schooldirecteur Kees Laan is ook bij het gesprek aanwezig.

Afgelopen week kwam in het nieuws dat het Ministerie van Onderwijs 8,5 miljard euro beschikbaar gaat stellen aan scholen. Daarvan gaat 6 miljard naar het basis- en voortgezet onderwijs. Ook het Don Bosco College kan hierdoor een aanzienlijk bedrag tegemoet zien. Volgens de rector is dit geld welbesteed.

Kees: ,,Dit is een bedrag dat je bovenop je normale budget kunt uitgeven. Het is de bedoeling dat je dit investeert in extra ondersteuning voor leerlingen. Dit betekent dat je hen extra lessen kunt geven op gebieden waar ze eventueel een achterstand hebben. Dat kost natuurlijk geld. Dit is het vakinhoudelijke aspect, er is zit ook een sociaal onderdeel aan vast. Sommige leerlingen krijgen namelijk klappen in hun ontwikkeling, omdat thuis zitten niet goed voor ze is.”

,,Met extra budget kunnen wij hen sociaal-emotioneel beter begeleiden. Hiervoor kun je bijvoorbeeld mensen inhuren, maar het kan ook met onze eigen mensen. Aan het begin en eind van de dag kunnen we hier ruimte voor gaan inruimen in het rooster. Het is een fors bedrag dat we krijgen, maar je moet wel verantwoorden wat je er mee doet. Ik kan wel zeggen dat het extra geld goed besteed gaat worden door onze school. Het gaat gemiddeld om 1,3 miljoen per onderwijsinstelling. Hoeveel wij precies krijgen, is nog niet duidelijk. Dit kun je in tweeënhalf jaar besteden aan extra ondersteuning.”

Een slordige driehonderd leerlingen kwam al naar school voor fysiek onderwijs in de aanloop naar hun examens. Of om beroepsgericht onderwijs te volgen. Dit is ongeveer een kwart van het totale aantal scholieren van het Don Bosco. De Volendamse middelbare school kiest voor een combinatie van online en op locatie lesgeven.

Chantal: ,,Wij kiezen ervoor om examenleerlingen ’s ochtends toch online les te geven. Dit is nodig, omdat het een relatief grote groep is naast de leerlingen die praktijklessen volgen of gebruikmaken van de opvang die de meest kwetsbare van hen wordt geboden. Het past simpelweg niet om zoveel mensen op afstand te ontvangen. ’s Middags komen de scholieren naar school om met hun docenten te overleggen en voor extra ondersteuning. Presentaties voor profielwerkstukken vinden ook hier in het gebouw plaats.”

Kees: ,,Wij vinden het een meerwaarde om meer online les te geven. Als je namelijk kiest voor de ene helft van de klas in het lokaal en de andere helft thuis, dan zijn er alleen maar verliezers. Of je nu thuis zit of op school, je krijgt dan eigenlijk nooit de volledige aandacht.”

Dick: ,,Daarbij is het tempo en daarmee het rendement van deze lessen lager. Online gaat het dan toch een stuk sneller. In de middag kunnen de examenkandidaten vervolgens heel gericht met de docenten aan de slag om zich voor te bereiden op de tentamens en examens. Het systeem dat wij hier nu hanteren werkt heel goed.”

Mondkapjes

Het is voor de school een uitdaging om de anderhalve meter afstand tussen leerlingen te handhaven. Dit is een gezamenlijke taak van docenten en schoolmedewerkers. Soms is het voor hen noodzakelijk om corrigerend op te treden. ,,Het blijven natuurlijk pubers. We spreken ze er wel op aan en dat doen we met z’n allen.” Kees vult aan: ,,Het is gewoon een uitdaging. Wij willen graag die afstand bewaken. Maar als je daar niet continu achteraan loopt, dan gaan ze al snel bij elkaar zitten. En als ze de deur uitlopen, dan doen ze dat zowat gearmd. In de lokalen kun je het goed in de hand houden, op de gangen en buiten is dat lastiger. Hetzelfde geldt voor de mondkapjes.”

Voor leerlingen is het verplicht om mondkapjes te dragen op de gangen. Pas op hun plaats in het lokaal mogen deze af. De leidinggevenden merken dat de animo voor de maskers onder leerlingen niet groot is. Daarom dacht men na over manieren om hen hier op een positieve manier voor te stimuleren. Chantal: ,,Je kunt vervallen in constant straffen en discussies. Wij kozen ervoor om het anders te benaderen. In gesprekken wijzen we de scholieren op hun verantwoordelijkheid. En we namen een video op met alle docenten en leerlingen om ze op het belang van de mondkapjes te wijzen. Op die manier proberen we het leuk te houden voor ons allemaal. Niemand wordt er blij van als wij als politieagenten door de gangen lopen.”

Het aantal coronabesmettingen valt mee bij het Don Bosco College. Er is slechts af en toe een leerling die positief test op het virus. Dat wil niet zeggen dat de schoolleiders niks van de ziekte merken. ,,Wij zijn weer gestart met praktijklessen in leerjaar 3 en 4. Daarbij werken onze leerlingen in kleine groepen in een zorg en welzijn, technologie- of horecalokaal. De laatste weken kregen we daarbij wel te maken met enkele positieve testen. We handelen dan direct en gelukkig besmetten zij geen anderen. Daardoor merk je wel dat het virus er nog is. Dit soort situaties maakt wel dat je nog meer nadenkt over hoe we het straks gaan doen als we weer open mogen.”

Chantal, Kees en Dick kijken er uiteraard naar uit om meer op locatie aan de slag te kunnen met de leerlingen. En toch zal het een dubbel gevoel opleveren als men meer scholieren mag ontvangen, terwijl het coronavirus nog rondwaart. Kees: ,,Er zit natuurlijk een belangrijk risico aan vast. Als school hebben wij ook de verantwoordelijkheid voor onze medewerkers. In de krant las ik laatst een ingezonden stuk van een docent. Die zei: ‘Ik mag ’s avonds na negenen niet meer naar buiten. Daarbij mag ik maar één gast thuis ontvangen. Maar ik moet wel naar school en zit daar dan met dertig leerlingen in een lokaal’. De gevolgen van een virusbesmetting zijn voor scholieren niet groot, maar zij kunnen wel anderen besmetten.”

,,Sommige docenten lopen een hoger risico. Daarbij kwam Volendam de laatste weken een paar keer negatief in het nieuws. Dat ging over ‘zitjes’ waarbij een stuk of zeven leerlingen samenkomen. Daarom zitten wij soms te dubben over hoe wij het allemaal moeten gaan vormgeven de komende tijd. Het moet zo veilig mogelijk zijn. Zowel voor de leerlingen als voor de docenten.”

Het is de leidinggevenden van de Volendamse middelbare school niet ontgaan dat veel jongeren te lijden hebben onder de coronamaatregelen. De afdelingsleider van havo/vwo bespreekt dit regelmatig met zijn leerlingen. Dick: ,,Ik voel met ze mee. Via Microsoft Teams deel ik artikelen over dit onderwerp met de leerlingen. Daar ontstaan dan weleens gesprekken over. De reacties lopen daarbij uiteen. Sommigen zitten met de ziel onder hun arm thuis. Anderen zeggen: ‘Meneer, dit is top!’. Die houden er meer van om het zelfstandig te doen en dat lukt ze ook nog als je naar hun resultaten kijkt.”

Chantal merkt dat sommige leerlingen tijdelijk uitvallen door moeilijkheden die het gevolg zijn van de heersende pandemie. In dit soort gevallen treedt de school direct handelend op. Chantal: ,,We zoeken dan meteen contact met de ouders en externe hulpverlening. We proberen dan gezamenlijk tot een plan te komen. Dat gaat allemaal iets moeizamer in deze tijd. Sommige ouders zijn nu eenmaal niet elke dag thuis om toezicht te houden op hun kinderen. In deze tijd waarin zij thuis onderwijs moeten volgen, kan dit tot problemen lijden. Het is wat dit betreft gewoon een heel lastige tijd voor iedereen.”

Het is duidelijk dat het Don Bosco College met uitdagingen te maken heeft in de huidige coronatijd. Ondanks de bovengenoemde moeilijkheden, blijven de schoolresultaten van leerlingen toch op peil. Dit is volgens Kees, Chantal en Dick mede het gevolg van de extra begeleiding die de school al aanbiedt in de vorm van bijvoorbeeld bijlessen. Daarbij kwam een aantal kwetsbare leerlingen al gewoon naar het gebouw om onderwijs te volgen.

Het afgelopen jaar was voor de Volendamse onderwijsinstelling niet louter kommer en kwel. Dick haalt als opgeleid docent Engels daarvoor een gevleugelde uitspraak van Winston Churchill aan: ‘Never waste a good crisis’. Het Don Bosco zal geleerde aspecten uit deze tijd gaan meenemen naar de toekomst, wil hij daarmee zeggen. Dick: ,,Ik kan eerlijk gezegd niet wachten om de lessen die we geleerd hebben straks te kunnen toepassen in de fysieke lessen. We gaan zeker dingen meenemen. Onze school is digitaal gezien helemaal in 2021 door corona. Op afstand communiceren is een voorbeeld van iets dat nu zoveel beter gaat dan vroeger. Wat dat betreft, denk ik dat we beter uit deze moeilijke periode gaan komen.”