Vergane klanken en toekomstig erfgoed

Het Volendams dialect is uniek in meerdere opzichten. Lees deze woorden maar eens in het Volendams: twee, leen, beer, leeuw, sneeuw en leer (als in ‘leder’). Nog niet overtuigd? In het Volendams komt ‘u’ niet voor; iedereen is ‘jij’, in perfecte gelijkheid. Of neem de prachtige scheldwoorden of de kunst van het overdrijven dat verweven is in de taal. Bovendien klinkt een goed verhaal stukken beter in het Volendams dan in het Algemeen Beschaafd Nederlands.